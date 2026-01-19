El 'crack' mundial de la magia ya está aquí: de Britain’s Got Talent a Zaragoza

El Sótano Mágico va a presentar, por primera vez en nuestra ciudad, al mago coreano Ki Moon Do, una de las grandes revelaciones de la magia internacional contemporánea. Para ello, han programado dos espectáculos de 'Nadie es perfecto', un 'show' de magia de cerca, para el viernes 23 y el sábado 24 de enero, a las 20.00 horas.

Además, Ki Moon Do está considerado como uno de los artistas más innovadores del continente asiático y desarrolla una técnica impecable con el humor universal y una puesta en escena tan visual que trasciende idiomas y culturas. Así, el jueves 22, los profesionales de las artes mágicas tendrán la oportunidad de aprender algo de este maestro internacional; a las 20.00 horas se celebrará una sesión formativa excepcional donde Ki Moon Do compartirá secretos, procesos creativos y técnicas que han marcado su carrera. Una oportunidad irrepetible para profesionales y aficionados avanzados.

Nacido en Corea del Sur, Ki Moon Do se ha convertido en una figura imprescindible en los festivales y congresos de magia más prestigiosos del planeta. Su estilo combina manipulación, magia visual, comedia física y una creatividad escénica que lo ha llevado a actuar en más de una veintena de países.

Su número más célebre, el 'Arrow Act', lo catapultó a la fama internacional tras su paso por Britain’s Got Talent en 2023, donde sorprendió al jurado y al público con una mezcla explosiva de precisión, ritmo y humor. Esta misma puesta en escena ha sido aplaudida en el FISM, el Campeonato Mundial de Magia, en el que Ki Moon Do se consolidó como uno de los artistas más prometedores de su generación.

Su currículo impresiona, ya que es un mago invitado a festivales de todo el mundo, desde su Corea natal hasta Canadá, pasando por Francia o Alemania. Ha recibido diversos premios en competiciones asiáticas de manipulación y magia visual, es conferenciante habitual en congresos profesionales y residente de algunos de los teatros y clubes de magia más prestigiosos de Seúl.

Las entradas para las actuaciones están disponibles en la web de El Sótano Mágico, a un precio de venta anticipada de 16 euros, y en taquilla a 17 euros. Mientras, la conferencia tiene un precio de 8 euros y solo se pueden adquirir en taquilla. Además, todos los socios tienen precio especial.