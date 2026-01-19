La edad de oro de las salas aragonesas, el público crece un 50% en dos años: cuáles son los motivos de este insólito récord

Tras unos años durísimos con la pandemia (y la pospandemia) en el que las salas de música en vivo aragonesas sufrieron mucho para sobrevivir y para salir adelante, el público no les ha dado la espalda y sigue respaldando sus propuestas y cada vez más. Los datos son incontestables. 2023 se cerró con 1.200 conciertos y una asistencia de 120.000 espectadores y, tras una fuerte subida en 2024, 2025 ha consolidado la tendencia con otro salto. El año pasado las salas aragonesas celebraron alrededor de 1.500 conciertos que congregaron a más de 180.000 personas. Es decir, en dos años, el crecimiento ha sido de un 50%.

Si bien el número de conciertos se ha mantenido estable respecto a 2024, la asistencia se ha incrementado un 10% llegando a superar los 180.000 asistentes. Asimismo, el dato más relevante que se arroja del 2025 es que la inversión realizada por las salas para sacar adelante esta extensa programación ha alcanzado en 2025 aproximadamente 1.100.000 euros, encadenando así dos años consecutivos de crecimiento tras el incremento del 20% registrado ya en 2024 y este nuevo aumento del 20% en el último ejercicio. Este esfuerzo inversor continuado pone de manifiesto el compromiso del sector con la música en directo, la profesionalización de su actividad y la mejora constante de la oferta cultural en Aragón. En línea con los valores fundacionales de Aragón en Vivo, el 50% de la programación ha estado protagonizada por bandas y artistas aragoneses, reforzando el apoyo al talento local.

Las causas de este gran momento

El presidente de Aragón en Vivo, Javier Benito, valora muy positivamente estos datos y subraya que “2025 ha sido un año de consolidación, en el que se confirma que la música en salas cuenta con un público fiel y creciente”. Benito destaca también “el esfuerzo continuado de las salas por mantener una programación estable, diversa y de calidad, que requiere una inversión cada vez mayor y una planificación muy cuidada”.

“El aumento de la asistencia y del gasto realizado demuestra que las salas siguen siendo un pilar fundamental del ecosistema cultural aragonés. Y cada vez lo son más. Hemos logrado mantener el volumen de conciertos y, al mismo tiempo, crecer en público y en inversión, lo que habla de un sector maduro, con capacidad de adaptación y con un público que valora la experiencia de la música en directo en sala”, añade el presidente de la asociación.

El Rock & Blues es la sala con más actividad en Aragón. / Jaime Oriz

Tras el balance positivo de 2025, Aragón en Vivo afronta ya el futuro con el objetivo de seguir consolidando estas cifras y continuar avanzando en aspectos clave como la igualdad de género en la programación, la sostenibilidad de la actividad y el fortalecimiento de la interlocución con las administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como estatal, en coordinación con Acces.

“El reto es mantener esta línea de trabajo colectivo, seguir cuidando la programación y reforzar el papel de las salas como espacios culturales de proximidad”, concluye Benito, quien pone en valor el esfuerzo asociativo y la colaboración entre las salas como elementos clave para los buenos resultados obtenidos.