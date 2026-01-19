El rapero rey de las improvisaciones callejeras revoluciona una tienda de Zaragoza: "Me flipa cómo se lo bailan"

No era la primera vez que visitaba Zaragoza ya que ya sorprendió a los viandantes en las últimas Fiestas del Pilar con una de sus improvisaciones callejeras que siempre acaban implicando a los espectadores. ¿De quién hablamos? Noite13 es un artista urbano emergente que ha ganado notoriedad en los últimos meses gracias a la viralidad de sus vídeos en redes sociales y a sus actuaciones espontáneas en espacios públicos. Su estilo, a medio camino entre el rap, el trap y el freestyle, destaca por un enfoque directo y emocional, con letras centradas en experiencias personales, el desamor y la superación.

El artista barcelonés ha visitado este último fin de semana Zaragoza para entrar en el conocido como "templo del rap" de la capital aragonesa que no es otro que la tienda Rapsolo (tras la cual están los Violadores del Verso), ubicada en la calle Manifestación. El MC, que cuenta con más de medio millón de seguidores en su cuenta, no dudó en entrar en la tienda y sorprender a los allí presentes con sus improvisaciones. Tanto que al final ha conseguido que le acabaran haciendo los coros para montar una fiesta perfecta, tal y como recoge el vídeo que él mismo ha subido a sus perfiles.

"Me flipa cómo se lo bailan"

"Así reaccionaron a mi freestyle en la @tienda_rapsolo en Zaragoza!! 🔥✨ Me flipa cómo se lo bailan y disfrutan mientras improviso 💪🏻 infinitas gracias a los chicos de la tienda por dejarme cantar", proclama el 'freestyler' para presentar el vídeo.

El crecimiento de su popularidad se ha producido principalmente a través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde sus improvisaciones y temas propios han alcanzado un notable impacto entre el público joven. Esta combinación de presencia digital y contacto directo con la calle ha convertido a Noite13 en uno de los nombres a seguir dentro de la nueva escena urbana.

Además, el artista que participó y sorprendió en una edición anterior de 'Factor X', el viernes tuvo en el concierto de Jaloner en la sala López donde coincidió con otros raperos de la ciudad como Kase.O y Sho-Hai.