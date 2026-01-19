Enigma se recrea en el 'instante anterior al tiempo' para comenzar su temporada
El Auditorio de Zaragoza ha acogido el primer concierto del curso de la formación residente
El Grupo Enigma, residente del Auditorio de Zaragoza, ha comenzado este lunes en la sala Luis Galve su trigésimo primera temporada con un concierto englobado bajo el lema 'Un instante anterior al tiempo', que ha incluido el estreno en España de la pieza 'Pacific Time', de Carola Bauckholt.
El concierto ha comenzado con un extracto de la banda sonora de 'Cabeza borradora', un collage sonoro creado por David Lynch y Alan Splet con métodos inusuales que acompaña una de las películas más fascinantes del siglo XX.
Una actuación completa
El programa, además, ha concluido con una de las piezas más políticamente sonoras de Pauline Oliveros – dedicada a dos mujeres: una que se quitó la vida y otra que intentó quitársela a otra persona-, donde pide a los intérpretes «una continua circulación de energía» entre la escucha y el sonido, con el fin de reivindicar la relación entre uno mismo y los demás.
En la actuación de hoy también se han podido escuchar las piezas 'Trash TV Trance', de Fausto Romitelli, 'Ensembletrilogie I: Space', de Sergej Newski (también estreno en España); y 'Serenata para intonarumori e instrumentos', de Luigi Russolo.
