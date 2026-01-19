Esta es la insólita propuesta musical que presenta el aragonés Andrés Macmalo: "Funciona como una casa"

El proyecto AMALO abre sus puertas en una web propia para escuchar, leer y atravesar el viaje completo antes de aterrizar (si ocurre) en plataformas digitales. Andrés Macmalo -exguitarrista de The Kleejoss Band y actual componente de El Bueno, el Feo y el Malo- presenta ‘Fuego Dentro’, un trabajo que no nace como producto ni como campaña, sino como un espacio habitable: un recorrido emocional dividido en umbrales compuestos por ocho canciones que convierte la escucha en una travesía.

Lejos del lanzamiento tradicional y de la lógica de la inmediatez, ‘Fuego Dentro’ se estrena en formato web, como una casa abierta a la que se entra sin prisa, con contexto, con capas y con significado. Un lugar donde la música no llega sola, sino acompañada de su porqué. “Este trabajo no nació para el ruido ni para la inmediatez, sino para ser habitado”, asegura el autor, “antes de escuchar las canciones, necesito que se sienta la casa”.

“La web funciona como una casa: explica el porqué, muestra las capas que no siempre se oyen pero sí se sienten, y permite que cada persona se acerque desde la curiosidad y el respeto”, explica Macmalo.

Andrés Macmalo anuncia su nuevo proyecto AMALO / Erizo Music

AMALO no es solo una inicial y un apellido, es un verbo. Una orden suave y una identidad en construcción. Para Macmalo, significa abraza lo que duele, reconoce lo que te mueve y amar incluso aquello que te quema por dentro. Y ‘Fuego Dentro’ es el primer capítulo de esa filosofía, la de un fuego que no va hacia afuera; no destruye, purifica.

En un momento donde la música compite por segundos de atención, este trabajo elige el camino contrario para crear un lugar propio y sin ruido alrededor, en el que el oyente pueda entrar con intención. Los objetivos de lanzamiento web son poner el concepto por delante del formato, recuperar el ritmo humano y construir una experiencia, no solo una publicación.