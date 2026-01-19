Esta es la insólita propuesta musical que presenta el aragonés Andrés Macmalo: "Funciona como una casa"
El músico aragonés lanza este jueves 22 de enero el proyecto AMALO con un concepto “disco-casa” como experiencia web, lejos de la inmediatez y conectado a su historia
El proyecto AMALO abre sus puertas en una web propia para escuchar, leer y atravesar el viaje completo antes de aterrizar (si ocurre) en plataformas digitales. Andrés Macmalo -exguitarrista de The Kleejoss Band y actual componente de El Bueno, el Feo y el Malo- presenta ‘Fuego Dentro’, un trabajo que no nace como producto ni como campaña, sino como un espacio habitable: un recorrido emocional dividido en umbrales compuestos por ocho canciones que convierte la escucha en una travesía.
Lejos del lanzamiento tradicional y de la lógica de la inmediatez, ‘Fuego Dentro’ se estrena en formato web, como una casa abierta a la que se entra sin prisa, con contexto, con capas y con significado. Un lugar donde la música no llega sola, sino acompañada de su porqué. “Este trabajo no nació para el ruido ni para la inmediatez, sino para ser habitado”, asegura el autor, “antes de escuchar las canciones, necesito que se sienta la casa”.
“La web funciona como una casa: explica el porqué, muestra las capas que no siempre se oyen pero sí se sienten, y permite que cada persona se acerque desde la curiosidad y el respeto”, explica Macmalo.
AMALO no es solo una inicial y un apellido, es un verbo. Una orden suave y una identidad en construcción. Para Macmalo, significa abraza lo que duele, reconoce lo que te mueve y amar incluso aquello que te quema por dentro. Y ‘Fuego Dentro’ es el primer capítulo de esa filosofía, la de un fuego que no va hacia afuera; no destruye, purifica.
En un momento donde la música compite por segundos de atención, este trabajo elige el camino contrario para crear un lugar propio y sin ruido alrededor, en el que el oyente pueda entrar con intención. Los objetivos de lanzamiento web son poner el concepto por delante del formato, recuperar el ritmo humano y construir una experiencia, no solo una publicación.
- Muere una persona en un alud en el barranco de Puimestre en Cerler
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
- El 'enfado' de la banda que llenó la sala Oasis de Zaragoza con su concierto: '¿Así con el dedito? ¡Un poquito más de educación!
- El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza
- ¿Por qué no subió al marcador el gol de falta de Toni Moya para el Real Zaragoza a la Real B? 'O el saque es inmediato o hay que parar
- El Zaragoza tasa a Pau Sans en un millón de euros y no acepta su cesión a un equipo de Segunda
- No hay margen para inscribir, las salidas de Dani Gómez, Bazdar y Pau Sans son ya más que claves
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu