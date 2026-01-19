Los Bañales se cuelan en 'Pasalapabra' con polémica

Los Bañales es un yacimiento arqueológico romano ubicado en el término municipal de Uncastillo, al noroeste de la provincia de Zaragoza, que esconde los restos de una de las más notables ciudades de la Hispania romana. Pero al parecer no todo el mundo tiene claro dónde se ubica o si lo tiene no tiene claro a qué provincia y comunidad pertenece.

Así quedó de manifiesto en uno de los programas de 'Pasapalabra' emitido la semana pasada en el que al concursante se le pregunta por la procedencia de Los Bañales y del mausoleo de los Atilios y dice con seguridad "Navarra" y el programa da por buena la respuesta. Obviamente se trata de un error clamoroso ya que Los Bañales están ubicados en Uncastillo y el mausoleo de los Atilios en Sádaba. Es decir, provincia de Zaragoza.

Un hecho que han denunciado desde la cuenta oficial del yacimiento de Los Bañales en sus redes sociales: "𝗡𝗢, ni Los Bañales, ni el Mausoleo de los Atilios de Sádaba, están en Navarra sino en la provincia de Zaragoza", han señalado, antes de explicar el que creen es el origen del fallo: "El error tiene bastante de histórico pues ambos monumentos fueron inventariados exactamente así, como monumentos "de Navarra", el 4 de junio de 1931 en la 'Gaceta de Madrid', antecesora del Boletín Oficial de Estado".

El documento histórico clave del error

Prueba que, de hecho, adjuntan en la publicación con este mensaje: "Aquí os dejamos el extracto donde, hace más de noventa años, ya se cometía ese error que luego tuvo cierto eco en las publicaciones científicas hasta los años setenta del siglo XX":

Documento oficial en el que se atribuye a Navarra la ubicación. / EL PERIÓDICO

La publicación se ha llenado de comentarios molestos con lo sucedido en el programa y desde el yacimiento de Los Bañales ya han señalado que se han puesto en contacto con el programa para pedir una rectificación del error.

La gestión en el punto de mira

Más allá de su irrupción en 'Pasapalabra', el yacimiento lleva meses envuelto en una polémica ya que se ha anunciado la creación de una fundación (que se presenta en Zaragoza este jueves) que pretende la gestión del mismo, pero ya existe una, la Fundación Uncastillo, que es ahora mismo su responsable. En el fondo subyacen las malas relaciones entre el director científico del yacimiento, Javier Andreu, con la Comarca de las Cinco Villas, institución que está detrás de la Fundación Uncastillo.