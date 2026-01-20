'Conversaciones con...' estará protagonizado por el actor y escritor José Luis Esteban

El jueves 22 de enero, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Conversaciones con…', en esta ocasión dedicado al reconocido actor y escritor aragonés José Luis Esteban, en el salón de actos de FNAC Plaza de España. La entrada será libre hasta completar aforo.

Como actor, José Luis Esteban tiene una fecunda carrera en teatro, cine y televisión, con más de cincuenta espectáculos estrenados, media docena de películas y multitud de participaciones en series. Como dramaturgo, ha estrenado una docena de espectáculos y publicado cuatro libros en los que se recoge parte de su obra: 'Walter Negro, el asesino casual' (Vade Ulter, 2000), 'Tormenta de arena' y 'El ejército invisible' (Arbolé, 2008), 'De parte de Marte' (Libros del Imperdible, 2013) y 'El Criticón' (Arbolé, 2019).

También desarrolla una continua labor de adaptación y actualización dramatúrgica de los clásicos españoles. Es especialista en el tratamiento interpretativo del verso en la escena, y ha estrenado varias dramaturgias basadas en materiales poéticos, colaborando con músicos y artistas audiovisuales en la búsqueda de un signo escénico integral para transmitir el verso. Además, es autor de los libros de poesía 'Big Bang' (Pregunta, 2019) y 'Palabras que no he gastado' (Olifante, 2023).

Esta charla-coloquio forma parte de un ciclo cultural organizado por la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritore -AAEE-, en colaboración con FNAC, en el que público podrá acercarse a la trayectoria profesional y creativa de José Luis Esteban, figura destacada del panorama artístico. Durante la sesión se abordarán aspectos de su trabajo como intérprete y autor, así como su visión sobre el teatro, la literatura y la creación contemporánea.

El encuentro 'Poesía para perdidos' cerrará la programación de enero de la asociación. El sábado 24 de enero, a las 19.30 horas, el veterano y célebre ciclo llevará la voz de dos poetas, Sandra Lario y Cris Rivero, a La Casa de Zitas. También habrá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas. Contará con la actuación musical de La Hora Azul.