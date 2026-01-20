Así fue el espectacular Medusa Festival en Marchica en Formigal

Medusa ha cerrado con éxito su primera edición invernal, celebrada este pasado sábado en la estación de esquí de Formigal. El festival de música electrónica hizo 'sold out' en taquilla y llenó hasta los topes la terraza al aire libre del après-ski Marchica. A pesa de la fuerte nevada que cayó durante el fin de semana en el Pirineo, sí fue posible llevar a cabo el espectáculo marca de la casa, la ceremonia de apertura, con un 'show' aéreo de 200 drones de luz que dibujaron figuras a 100 metros de altura sobre el escenario.

Miles de esquiadores bailaron durante toda la tarde con la música que sirvieron Pive, Sara de Araujo, DJs From Mars y el dúo 2Serna, formado por la leyenda de la ruta del bakalao Miguel Serna y su hija Brenda Serna, una se las sensaciones del momento en el circuito nocturno en España.

La fiesta se celebró bajo una intensa nevada. / MARCHICA

La intro audiovisual, de 10 minutos de duración, dejó boquiabiertos a los asistentes a Medusa Winter Takeover. 200 mininaves controladas desde tierra formaron los logotipos de Medusa y Marchica con LEDs de colores, voz, música, fuegos artificiales, llamaradas de fuego y otros efectos especiales. El mágico instante, con miles de móviles grabando en el aire, recordó a la estampa que el festival valenciano produce cada verano en Cullera.

Fuerte nevada

El 'show' audiovisual fue posible a pesar del espeso manto de nieve que se formó el sábado en Formigal. Durante las horas previas al evento, la intensidad de la nevada complicó la producción, pero afortunadamente el temporal amainó justo antes del inicio de la intro y concedió la ventana de tiempo necesaria para su celebración. El ambiente alpino y el calor del público bailando al aire formaron una atmósfera imposible de repetir.

La celebración del Medusa Festival de invierno fue todo un éxito. / MARCHICA

Los que sí resultaron afectados por la nevada fueron Vini Vici. El dúo de psy-trance, que eran cabezas de cartel, se quedaron atrapados en su aeropuerto y no pudieron volar debido a la meteorología. Lo anunciaron en sus redes sociales con una nota de disculpa.

El 14 de marzo, Zevra Winter Vibes

La asociación entre los organizadores de Medusa y el Grupo Aramón tendrá esta temporada un segundo episodio con la celebración de una edición invernal del otro festival de la promotora, Zevra.

El sábado, 14 de marzo, la icónica terraza del après-ski Marchica albergará el evento Zevra Winter Vibes, con un cartel en clave de pop latino compuesto por Omar Montes, Alvama Ice, Henry Méndez, King África, Don Dale DJs y el disc jockey residente Arnny Montana. Las entradas ya están a la venta desde 25 euros en la web oficial.