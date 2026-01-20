El cineclub La Pequeña Linterna regresa dispuesto a mostrar el séptimo arte a la infancia

La Pequeña Linterna, cineclub de la PAI enfocado a niños y niñas de 4 a 6 años, estrena temporada el 25 de enero en el centro cívico Río Ebro de Zaragoza. En su décima temporada, La Pequeña Linterna, se sigue con el propósito de acercar el cine a los más pequeños en compañía de sus familias, respetando su sensibilidad y sus tiempos. Un primer contacto con el audiovisual pensado para su edad, pero también para los adultos que les acompañan en este descubrimiento compartido de las imágenes y los sonidos.

Hasta abril, y con periodicidad mensual, La Pequeña Linterna ofrecerá cuatro sesiones, cada una con una temática diferente. La sesión inaugural, el 25 de enero a las 12.00 horas, estará centrada en la idea del descubrimiento, para que los pequeños se familiaricen con el cine. Las siguientes sesiones tendrán lugar los 22 de febrero, 22 de marzo y 12 de abril, y se centrarán en los conceptos de espectador, documental e identidad, respectivamente.

Este cineclub, hermano del consolidado formato La Linterna Mágica para escolares de 6 a 12 años, está concebido para que los más pequeños se aproximen al universo cinematográfico. Cada sesión se estructura en dos partes: en la primera, una cine-exploradora de la PAI, Susana de la Fuente, guía a los espectadores en el mundo del cine mediante fragmentos de películas; en la segunda, se proyectan cortometrajes seleccionados específicamente para su edad y vinculados al tema de la sesión.

Este ciclo está pensado para que los más pequeños entren en contacto con el cine / PAI

La Pequeña Linterna busca vincular a niños y niñas con el audiovisual y con el formato de cineclub, una experiencia que puede continuar posteriormente en La Linterna Mágica, que desarrolla su programación 2025-2026 con una sesión al mes hasta junio en los centros cívicos Estación del Norte y Teodoro Sánchez Punter. En este caso, se proyectan películas que recorren la historia del cine y se acompañan de dinamizaciones teatrales que invitan a disfrutar de clásicos atemporales en pantalla grande.

Las familias asistententes, además, podrán ampliar en casa los contenidos trabajados en cada encuentro a través de materiales facilitados por la PAI en la web, con juegos y actividades. Por otra parte, cada niño de La Pequeña Linterna recibirá también regalos educativos que le acompañarán durante estos dos años de iniciación al cine.

El precio de las entradas para cada sesión individual es de 5 euros en venta anticipada y de 6 euros en taquilla. Como novedad este 2026, está disponible un bono para las cuatro sesiones de la temporada al precio de 16 euros. Las entradas y bonos se pueden adquirir en aragontickets.com.

Noticias relacionadas

La Linterna Mágica cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza y es una propuesta de carácter internacional, nacida en Suiza y presente en más de un centenar de ciudades del mundo. En Zaragoza, y de la mano de la PAI, suma ya más de dos décadas de trayectoria. La Promotora de Acción Infantil coordina también el programa en Argentina y está al frente de otros proyectos culturales como Espacio Río y Juego o el Festival Cucú para bebés.