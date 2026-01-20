El artista con raíces turolenses que llega al olimpo de la música en el nuevo 'Tiny Desk' de la radio pública estadounidense

La radio pública estadounidense NPR Music ha propularizado mundialmente sus 'Tiny Desk Concerts' por el que han pasado para ofrecer actuaciones muy especiales artistas de primer nivel de la música mundial... y, entre ellos, ha tenido hueco algún español, aunque no muchos (C. Tangana, María José Llergo, Silvia Pérez Cruz o Rusowsky).

Desde este martes, la nómina cuenta aroma aragonés ya que Guitarricadelafuente, el artista (de nombre Álvaro Lafuente Calvo) con raíces turolenses (en Cuevas de Cañart) concretamente ha grabado la nueva sesión del ciclo que ya ha deslumbrado tanto a la prensa como al público del país norteamericano.

La actuación, se puede leer en la propia web de la NPR Music, "mantuvo muchas de las cualidades que han hecho a Guitarricadelafuente tan especial: un sonido que mezcla ritmos electrónicos, guitarras etéreas, acentos sinfónicos y la zanfona española, llevando al espectador desde un club en Barcelona hasta la Costa Brava con cada canción. Su voz tranquila y poderosa, combinada con ritmos constantes, creó una atmósfera que NPR describió casi como una nana con un toque festivo — algo mágico, íntimo y vibrante".

La banda y dónde verlo

El músico estuvo acompañado por una banda compuesta por Álvaro Lafuente – voz, guitarra, zanfona y piano; Pablo Serrano – teclados y guitarra; Pau Vehí – guitarra; Belén Vidal – bajo y electrónica; Toni Llull – batería; Mikaela Vazquez – violín; Óscar Trujillo – cello; Ismael Zazo – viola y Alberto Torres – acordeón y percusión.

Los temas que ha interpretado el músico en su actuación, que ya se puede ver en Youtube, son 'Full Time Papi', 'BABIECA!', 'Port Pelegrí', 'Tramuntana' y 'Poses'. Y es que el repertorio alternó canciones recientes con piezas ya emblemáticas de su trayectoria, mostrando tanto su faceta más rítmica como la más melancólica. Las versiones, adaptadas al formato acústico, ganaron en cercanía sin perder intensidad.Esta combinación de instrumentos creó texturas sonoras ricas que elevaron el formato acústico del Tiny Desk, aportando tanto delicadeza como fuerza a su presentación.

Participar en Tiny Desk no es un gesto menor. El formato de NPR se ha convertido en una plataforma de referencia mundial, por la que han pasado figuras de todos los géneros y países. Para Guitarricadelafuente, esta sesión supone un hito en su expansión internacional y lo sitúa junto a otros artistas españoles que ya han dejado huella en este ciclo.

El cantante realizará en febrero precisamente una gira por Estados Unidos por lo que este 'Tiny Desk' le sirve como carta de presentación para un país que ya ha demostrado que tiene aprecio por su música.