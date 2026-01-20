El espectacular concierto al aire libre en pleno Pirineo de un grupo aragonés

Cinco de sus seis componentes son de Zuera (el otro es de Santa Isabel) pero desde su nacimiento hace ya más de una década le cantan al Pirineo. Su nombre no esconde su pasión por las montañas, Bosnerau, un ser mitológico benévolo, el guardián de los pastores y los rebaños en el Pirineo. De hecho, a la gente de la zona le dedicaron su tercer disco (el último publicado hasta la fecha, 'Chen').

Ahora, en su particular historia de amor por el Pirineo han dado un paso más allá y han protagonizado un concierto muy especial en Torla, que han registrado en un vídeo de media hora de duración, realizado por Barbecho Producciones, que ya han publicado en Youtube.

Cinco canciones

En el espectacular vídeo, la banda interpreta cinco canciones ('Plebia', 'El puente de San Nicolás', 'Refugio olvidado', 'Borina sacra' y 'Pirineo'), cuyo sonido se intercala con imágenes del Pirineo y de los propios artistas interpretando sus instrumentos.

Bosnerau está formado por Adrián García (gaita, chiflo y salterío), Allué Cester (violín), Manuel Cintora (percusión, batería y cajón), Óscar Murillo (guitarra acústica), Paco Roca (voz y acordeón) y Víctor Murillo (bajo).

Identidad cultural de la montaña

En algunos de sus temas utilizan la lengua aragonesa como seña de identidad:«Tampoco es que abanderamos ninguna cruzada, pero entendemos que el aragonés forma parte de la identidad cultural de la montaña y como se puede hablar y cantar con él lo utilizamos con total naturalidad. Tanto el estándar como otras variedades locales, 'Suenios', por ejemplo, está en aragonés ansotano».

Bosnerau atesora ya diez años de vida durante los que el grupo no ha dejado de crecer, ¿esperaban este desarrollo? «No lo esperábamos porque tampoco esperábamos nada. No nos sentamos a crear un proyecto con vistas a ningún futuro, solo a disfrutar y lo estamos haciendo, conociendo valles, gente, con encuentros, concierto y experiencias súper enriquecedoras. Mientras esto siga así seguiremos en la carretera».