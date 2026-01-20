El Teatro Principal alerta de una estafa en su nombre: esto es lo que debes hacer

Los teatros municipales de Zaragoza, gestionados por el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, han alertado de una oleada de intentos de estafas de los que han tenido constancias en las últimas semanas utilizando el nombre tanto del Teatro Principal como del Teatro del Mercado.

"Hemos detectado varios casos de 'phising' en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas", explican fuentes de los teatros a través de un comunicado que continúa: "Os recordamos que todas las comunicaciones de los teatros municipales se hacen a través de sus redes oficiales @teatroprincipaldezaragoza y @teatromercado y nunca solicitamos datos bancarios ni enviamos links de acceso a ninguna plataforma", dando una pista clara para detectar la posible estafa.

El 'phising' es una técnica de estafa digital en la que los delincuentes se hacen pasar por una empresa, institución o persona de confianza para engañar a los usuarios y conseguir información sensible, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjeta.

¿Qué hacer si has sido estafado?

En el caso de que ya haya sufrido la estafa, "debéis denunciarlo ante las autoridades pertinentes", explican las mismas fuentes, que prosiguen: "También podéis reportarlo a la OCU y denunciar al perfil fraudulento en la propia red social".

El comunicado de los teatros municipales de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El comunicado concluye poniéndose a disposición de los afectados: "Si tenéis alguna otra duda podéis escribirnos a través de las vías oficiales y os ayudaremos en todo lo posible".