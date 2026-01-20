Los Estanques inauguran la edición más especial del ciclo En Petit Comité en el Rock & Blues

Este viernes 23 arranca una nueva edición de En Petit Comité en la sala Rock & Blues. Abren la programación Los Estanques, una de las bandas más singulares del rock estatal actual. Todavía quedan entradas disponibles para una cita que inaugura la sexta edición del ciclo y vuelve a poner el foco en la cercanía y la experiencia directa entre artistas y público.

En esta edición, además, actuarán en la sala, entre febrero y junio, Eric Sardinas, Harlem Gospel Travelers, Jero Romero (últimas entradas a la venta), Micromambo (últimas entradas a la venta), Las Novias ('sold out'), The Magnetophones, The Long Ryders, Redd Kross y Niños del Brasil.

Puro rock con personalidad

Formados en Madrid por Íñigo Bregel (voz, teclado y guitarra), Germán Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería), Los Estanques iniciaron su camino en 2017 con 'Contiene Percal', un debut completamente autogestionado en el que ya se definían algunos de los ejes de su sonido: la psicodelia y el rock de los años 70 reinterpretados desde una mirada personal y contemporánea. La buena acogida por parte de la prensa especializada y del público no se hizo esperar.

Ese mismo año publicaron 'II', un trabajo que consolidó a la banda como uno de los referentes del rock en castellano, con una propuesta que miraba al pasado para dialogar con el presente. Lejos de acomodarse, apenas dos años después entregaron un álbum homónimo que supuso un nuevo salto creativo, ampliando su paleta sonora con influencias de pop, rock progresivo, funk, soul y jazz. El disco fue recibido de forma unánime y señalado como uno de los lanzamientos más destacados del año.

En 2020 llegó 'IV', una nueva evolución de su particular pop progresivo y psicodélico, grabado de nuevo desde cero tras el robo de la copia final. Un contratiempo que no frenó la proyección de una banda que, además, ha demostrado en directo una potencia y solidez incuestionables. Ya en 2022, Los Estanques protagonizaron una de las colaboraciones más destacadas de la música española reciente junto a Anni B Sweet en 'Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado', un proyecto que también tuvo una notable vida sobre los escenarios.

Por primera vez de la mano de Sonido Muchacho, el grupo publica 'Uve' en 2024, su nuevo y esperado álbum. Un trabajo que supone un paso decisivo en una trayectoria ya plenamente consolidada, con canciones que funcionan como universos propios y estructuras abiertas que se despliegan con libertad creativa. Grabado, producido y mezclado por Íñigo Bregel en Bregel Estudios (Madrid) y Bregel Estudios (Lanestosa), 'Uve' se presenta como la declaración más ambiciosa de Los Estanques hasta la fecha: un disco que trasciende géneros y etiquetas y reafirma una idea clara y constante en su carrera. Los Estanques no siguen tendencias. Siguen sus propias reglas.

2026 es un año especialmente significativo para la sala Rock & Blues, ya que se cumplen diez años desde que Pablo Patxi Cano asumió su dirección de la mano de la promotora Sweet Caroline. Una década en la que la sala ha incrementado de forma notable su actividad, consolidando un modelo de programación estable y profesional que la ha convertido en uno de los espacios musicales más activos y con mayor regularidad de la ciudad.

Por eso, la programación que se ha preparado para este En Petit Comité ha sido especialmente cuidada y multiplica los conciertos que ha implicado en años anteriores. Las entradas que todavía quedan disponibles se puede adquirir en la web de la sala.