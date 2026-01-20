Inverfest Zaragoza aterriza en el Teatro Principal con más de 4.000 entradas vendidas

Inverfest Zaragoza estrena en su segunda edición un nuevo emplazamiento, el Teatro Principal, y, antes de que se celebren los cinco conciertos programados (desde este miércoles hasta el domingo sucesivamente) ya se puede concluir que su aterrizaje ha sido un éxito ya que ahora mismo hay tres conciertos que ya han colgado el cartel de 'sold out' y uno que está muy próximo a ello. Es decir, para las cinco actuaciones que va a acoger ya ha vendido más de 4.000 entradas.

Yerai Cortés, cuya popularidad se ha multiplicado exponencialmente después de que C. Tangana se estrenará en el audiovisual con un documental sobre su figura, es el primero que llega al Teatro Principal con todo el aforo vendido (y desde hace ya muchos días). Será este miércoles dentro de su gira 'Solo Tour'. Una gira que representa, según explica él mismo, "la canción en su total desnudez, el origen, cómo nació". Se trata de un homenaje a los recitales antiguos de maestros de la guitarra española como los hacía Sabicas o Francisco Tàrrega. Las composiciones son un recopilatorio de música original que el artista ha creado a lo largo de su vida, a lo que añade la improvisación que generara en ese mismo momento según es el espacio, según el público y según la noche.

A Yerai Cortés le relevará sobre el escenario del Teatro Principal una de las artistas que está rompiendo moldes desde que llegó al mundo de la música. Hablamos de María Peláe quien actúa este jueves. Tras el éxito de sus anteriores trabajos, la cantautora malagueña trae un espectáculo donde cada canción es una verdad contada con arte y pasión. 'El Evangelio' es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino. Con su sello inconfundible, María Peláe fusiona flamenco, pop, crítica, humor y mucho estilo en un 'show' vibrante, lleno de fuerza y emoción, que dejará huella.

José Mercé y Kiko Veneno

El viernes será el momento de otro andaluz, José Mercé. El comienzo de su espectáculo está dedicado a los palos más de raíz del flamenco junto a su guitarrista (Antonio Higuero) que interpreta con suma maestría. Canta una malagueña, una soleá, unas seguiriyas,… Justo ahí entran a acompañarles tres coristas/palmeros y un percusionista para realizar unas alegrías y una bulería de Jerez y alguno de sus más grandes éxitos. Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como un artista clave de la música española. Zaragoza le espera con todas las entradas vendidas.

María Peláe actúa este jueves en el Teatro Principal de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

La gran noche de este miniciclo dentro del festival será el sábado con el concierto de Kiko Veneno (primer artista que vendió las entradas, en un santiamén, por cierto). Con un disco recién estrenado con su supergrupo G-5 (junto con otros nombres no menos importantes: Muchachito, Diego Ratón, El Canijo de Jerez y Tomasito), Kiko sigue incombustible dando guerra allá donde va. Este 2026 ha decidido embarcarse en una gira de conciertos en la que presentará nuevo material, y dejará cantar con él sus temas clásicos una vez más.

Y este repóker de actuaciones concluirá el domingo con Zenet, que acaba de regresar a los escenarios tras un 2025 en silencio. Será la oportunidad de reencontrarse con un artista que, tras quince años de trayectoria, se ha consolidado como una de las voces más singulares e icónicas del jazz y el folclore en España. Zenet, con una carrera en la que ha hecho gala de ser un auténtico ladrón de géneros —sugiriendo tangos, insinuando bossas, flirteando con el bolero o la chanson—, presentará su nuevo trabajo, 'Las manos y la voz', donde se sumerge de lleno en cada uno de estos géneros.