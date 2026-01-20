La película aragonesa que se estrena en Irlanda

Del 22 al 26 de enero, el Galway Arts Centre (Nuns’ Island) y el Instituto Cervantes de Dublín acogen la segunda edición de SFFI – Spanish Film Festival Ireland, un festival dedicado al cine español e iberoamericano contemporáneo. La programación, estructurada en torno a proyecciones, talleres y charlas profesionales, ofrece con entrada gratuita para el público, una panorámica de algunos de los títulos más significativos de la reciente producción española: desde la mirada íntima y personal al drama social, hasta experiencias fantásticas y documentales de autor.

Este año, el festival contará con presencia aragonesa de la mano de Gaizka Urresti. y es que, entre los largometrajes que conforman la selección figuran '8', la nueva película de Julio Medem protagonizada por Ana Rujas y Javier Rey; 'Romería', de Carla Simón, una de las películas más destacadas del año y presente en numerosos festivales internacionales; 'Irati', de Paul Urkijo, uno de los hitos del cine en euskera reciente; 'Sorda', de Eva Libertad, que ha destacado en la temporada de premios; 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', documental de Gaizka Urresti sobre la figura del cineasta transgresor; y 'Buffalo Kids', la aventura animada de Pedro Solís García y Juan Jesús García Galocha.

Cuándo se podrá ver

El turno 'aragonés' llegará este sábado 24 de enero a las 19.30 horas con la proyección de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', de Gaizka Urresti, un documental nominado este año al Goya que traza la trayectoria de uno de los directores más provocadores del cine español, conocido por su valentía narrativa y su confrontación con los límites de la censura y la libertad de expresión. El encuentro con Urresti aportará contexto sobre el proceso creativo y los desafíos de retratar la figura de un cineasta singular.

La programación de SFFI - Spanish Film Festival Ireland pone de manifiesto la diversidad temática y formal del cine español, con títulos que han sido reconocidos en importantes festivales y premios nacionales, y que permiten establecer un diálogo profundo entre creadores y espectadores.