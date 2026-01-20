El metateatro de 'Las glorias' se estrena este jueves en el Teatro del Mercado

El próximo jueves será el día del estreno absoluto de 'Las glorias' en el Teatro del Mercado. Un relato íntimo sobre la difusa línea entre la vida real y la teatral de una veterana actriz y su asistenta. Dirigida por Diego Palacio y escrita por Miguel Ángel Mañas, cuenta con la interpretación mano a mano de María Pérez y Amparo Nogués.

El director, Diego Palacio, ha destacado en la presentación del estreno que la obra gira en torno a un "juguete roto", la relación entre las dos protagonistas, y cómo se provoca lentamente esa ruptura. "¿Qué sucede cuando tenemos un juguete que no lleva muchos años jugando? Pues se va rompiendo y llega un momento en el cual no podemos jugar más con él, está totalmente roto, y hay que tirarlo", ha resumido Palacio.

'Las glorias' trabaja un texto metateatral, es decir, reflexiona sobre la propia actividad de las artes escénicas, una profesión marcada por la pasión y la vulnerabilidad. Eva -María Pérez-, es una actriz veterana y consagrada que ha compartido vida y camerinos con Isabel -Amparo Nogués-, su ayudante inseparable. A partir de la última función en la que participan, y posiblemente la última de su trayectoria juntas, empiezan a aparecer grietas en la relación: "Se ve cómo todo se desmorona y quedan al aire cosas que estaban ocultas", ha explicado Pérez.

Las actrices, María Pérez y Amparo Nogués, junto al director Diego Palacio durante la presentación de 'Las glorias' / MIGUEL ANGEL GRACIA

La escenografía minimalista, cuenta con la música de Luis Villafañe que busca dar un ritmo cinematográfico a la función, según ha observado Palacio. "Es una hora y veinticinco minutos de dos actrices en escena; es un trabajo con un espacio muy restringido, por lo cual la energía de la acción está muy centrada", ha avanzado el director quien también ha señalado que esta es una obra para el público "a quien le guste mucho el teatro en general y las historias humanas".

Amparo Nogués, actriz que debuta dentro del equipo de Mercucho Producciones, ha subrayado el proceso cuidado que han realizado tanto Diego Palacio como la ayudante de dirección, Andrea Baztán y el dramaturgo Miguel Ángel Mañas. "Es un texto muy bonito que representa momentos de la vida de cualquiera", ha añadido Nogués.

La memoria, el paso del tiempo y las relaciones tóxicas son algunos de los temas en los que ahonda esta representación que, según ha detallado José María Turmo, directo-gerente del PMAEI, encuentra un hilo conductor para tratar las "últimas sensaciones en el escenario" de una actriz talentosa frente al paso del tiempo.

Un estreno en 'casa'

Turmo ha querido agradecer la calidad de las producciones de Mercucho y, especialmente, al "tándem que forman Miguel Ángel Mañas y Diego Palacio, que funciona muy bien en el Teatro del Mercado donde repite". No en vano, esta productora está acostumbrada a trabajar con un equipo estable de dirección y dramaturgia que les permite realizar "composiciones un poco alternativas", tal y como ha reconocido Palacio.

Igualmente, el director ha agradecido la confianza del Patronato en ellos: "Agradecemos mucho el poder estrenar y trabajar en la ciudad; está muy bien trabajar afuera, pero en Aragón tenemos mucha cantera y es muy gustoso el poder estrenar aquí". En la misma línea, la protagonista María Pérez ha manifestado que "el Teatro del Mercado es un poco nuestra casa".

Y en esa casa estará 'Las glorias' hasta el domingo 25 de enero. De jueves a sábado, las funciones comenzarán a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas tendrán un precio de 20 euros. Con bonificación en todas las sesiones.