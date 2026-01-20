El nostálgico 'sold out' que ha conseguido este grupo en el Auditorio de Zaragoza

Las entradas para el concierto que El Consorcio ofrecerá en el Auditorio de Zaragoza este sábado, 24 de enero, a las 20.00 horas en la sala Mozart, se han agotado y se ha colgado el cartel de 'sold out'.

Todos los integrantes de este grupo pertenecieron, en su día, al famoso conjunto Mocedades que se creó en Bilbao a finales de los sesenta. Esta longeva formación vocal es la única hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano.

El Consorcio, formado por Estíbaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo melódico por excelencia de España y sus grandes éxitos permanecen en la actualidad.

Temas como 'Tómame o déjame', 'El vendedor', 'La otra España', 'Secretaria', 'Amor de hombre' o archiconocida en cualquier verbena 'El chacachá del tren', son título que marcan su extensa e intensa trayectoria con más de cinco décadas de historia de la música española.

En 1973, después de los éxitos de Massiel, Salomé y Karina, Mocedades representó a España en Eurovisión. La canción 'Eres tú', compuesta por Juan Carlos Calderón, les aupó al segundo puesto, solo por detrás de la interpretación de la representante luxemburguesa, Anne-Marie David. Además, esta canción se convirtió en un 'hit' para toda una generación y vendió más de un millón de copias en Estado Unidos, evidenciando su transcendencia en la música en español.

Desde 1993, los miembros del actual El Consorcio -a excepción del fallecido en 2015, Sergio Blanco-, se han reunido alrededor de Amaia Uranga, voz principal de la formación desde sus inicios, para publicar nuevos discos y seguir, casi sesenta años después, actuando en los escenarios.

Auditorio de Zaragoza - El Consorcio / Auditorio de Zaragoza

Las magníficas voces de las hermanas Uranga y el resto del grupo, empastan a la perfección en las armonías de las canciones y cuentan con una calidad sin igual. Esta maestría musical les llevó a conquistar un Grammy Latino en 2016.

En este nuevo 'tour' se podrán escuchar las canciones más importantes de sus carreras, 'De Mocedades a El Consorcio'. La Sala Mozart presentará un aspecto inmejorable para disfrutar de esta banda sonora vital.