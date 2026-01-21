La banda aragonesa que renace tras perder a su vocalista por graves problemas de audición

El pasado mes de noviembre, después de varios meses de incertidumbre y pelea, el vocalista y fundador de una de las bandas aragonesas más prometedoras tuvo que tomar la decisión de abandonar su rol por unos graves problemas de audición que le impedían cantar con normalidad pero que, además, comprometían su oído para un futuro cercano.

Manu González lanzaba un sentido comunicado en el que anunciaba la decisión a través de las redes sociales del grupo, que aseguraba que estaba a la búsqueda de un nuevo cantante para retomar su actividad. De hecho, la formación todavía no había podido presentar en directo su último trabajo disocgráfico, 'Prau', por estos problemas.

El nuevo año ha despejado el horizonte para Au d'asti, que ya ha anunciado que ha encontrado un nuevo vocalista con el que ya está trabajando y ensayando las canciones para volver a los escenarios, mientras que Manu González ha pasado a desempeñar otras labores en la banda como la coordinación y la contratación.

El nuevo miembro de la banda

El nuevo miembro de la formación es Oriol Montoliu con el que, explica la propia banda: se "inicia una nueva etapa tras un cambio relevante en su formación". Con él, el grupo ya ha anunciado la fecha de su regreso, será el 10 de abril en la sala Edén de Huesca. La venta de entradas, anuncian, se activará muy pronto.

Au d'astí! es un grupo de música fundamentalmente punk que combina el aragonés y el castellano en sus letras y cuya música ellos mismos califican como rock trabucaire (gamberro en aragonés). Apuestan por letras muy reivindicativas en las que critican el capitalismo así como reivindican lo aragonés, las montañas y el ruralismo.