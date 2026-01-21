El 'guardián de la galaxia' Chris Pratt elogia a una cineasta aragonesa: "Es una directora y una persona increíble"

El 'guardián de la galaxia' Chris Pratt rodó en diciembre del año pasado un documental sobre la tumbra de San Pedro en el Vaticano. Una producción dirigida por la aragonesa Paula Ortiz en la que él es el conductor y en la que se realiza un recorrido por los hallazgos arqueológicos y la propia historia para descubrir el lugar dónde se enterró San Pedro dentro de la necrópolis vaticana. Un descubrimiento que se anunció en 1950 por el Papa Pío XII, que fue el artífice de que comenzaran las excavaciones para su búsqueda.

La producción, que se titulará 'Pedro está ahí', se estrenará a lo largo de este año, pero Chris Pratt, inmerso en la promoción de su película 'Sin piedad' que llega este viernes a los cines, ha hablado sobre el trabajo con la aragonesa en varias entrevistas. El otro día, de hecho, apareció en 'El show de Jimmy Kimmel' donde habló de su experiencia y en una entrevista realizada esta misma semana para la Cadena Ser no ha dudado en elogiar a Paula Ortiz: "Es una directora y una persona increíble", ha señalado antes de hablar de la experiencia del rodaje: "Fue quizá el momento más conmovedor de toda mi vida estar allí. Fue tan hermoso y qué bendición, una reafirmación de la vida", ha indicado.

En la entrevista, además, Pratt, desvela uno de los secretos mejor guardados de la producción y es que el propio Papa da su testimonio en el documental que se estrenará en las salas de cine.

"No se le puede pedir más"

La aragonesa Paula Ortiz, en este diario habló de cómo había sido trabajar con una superestrella como él. "Es un actor brutal, con gran precisión y transmite mucha alegría cuando trabaja. Es un tipo muy especial. Es súper fácil trabajar con él", narraba la cineasta, que aún iba más allá: "Es alguien divertido, fácil, buenísimo y súper preciso. No sé si se le puede pedir más a un actor".

De hecho, en las escasas imágenes del rodaje que hay y que ha compartido el propio Chris Pratt se le ve siempre sonriente y con un talante muy participativo: "Es una estrella y ahora entiendo un poco por qué", concluyía Paula Ortiz, que confesaba que en la vida se había imaginado estar "rodando algo así y de la manera que lo hemos rodado".