Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bazdar Real ZaragozaMuseo Semana SantaExpertos trenHuelga ZaragozaBus ZaragozaAday Mara
instagramlinkedin

'El escondite de la abuela' transmite la importancia de las personas mayores desde el escenario de Arbolé

La obra que acoge este fin de semana el Teatro Arbolé ahonda en el valor de los abuelos y abuelas en nuestra sociedad

'El escondite de la abuela' se representará en tres funciones el sábado 24 y el domingo 25

'El escondite de la abuela' se representará en tres funciones el sábado 24 y el domingo 25 / Teatro Arbolé

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La compañía madrileña La Tartana Teatro presenta este fin de semana, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, su última producción: 'El escondite de la abuela'. La obra gira en torno a la importancia de las personas mayores en la sociedad por su papel como transmisores de conocimiento y memoria.

Basada en la antigua leyenda japonesa 'El monte Ubasute', 'El escondite de la abuela' es una función para títeres, protagonizada por una sabia anciana, dos nietos tenaces y un rey tirano.

Según la leyenda, el malvado rey obligó a los aldeanos a abandonar en un monte a todos los ancianos al cumplir los 60 años, pero unos nietos esconden a su abuela para que nadie la encuentre.

Entretanto, el reino cercano declaró la guerra al pueblo y el monarca invasor advirtió de que entraría en combate a menos que el pueblo fuera capaz de resolver tres acertijos.

Noticias relacionadas

Teatro Arbolé ha programado tres funciones de esta obra: el sábado, 24 de enero, a las 18.00 horas, y el domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents