Exposición del reportero de guerra Gervasio Sánchez en el Paraninfo de Zaragoza: cuando la vida se abre paso entre la destrucción

Hay dos imágenes que resumen bien el espíritu de la exposición que el fotoperiodista Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) ha presentado este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En una de ellas se ve a dos niños haciendo equilibrios sobre el cañón de un tanque en la ciudad angoleña de Cunje en 1997. En la otra, un grupo de chavales saltan y juegan entre las camionetas destrozadas de Sarajevo en octubre de 1993. Los desastres de la guerra se muestran de forma nítida en ambas, pero también la esperanza. Y eso es precisamente lo que perseguían el fotógrafo afincado en Zaragoza y el comisario Gerardo Mosquera cuando proyectaron esta exposición hace ya unos cuantos años: revelar cómo la vida es capaz de abrirse paso entre tanta violencia y destrucción; cómo la luz se zafa a veces de la oscuridad.

Como no podía ser de otra forma, la muestra se titula ‘Vida’ y se compone de 62 fotografías (muchas de ellas inéditas) captadas a lo largo de varias décadas y en diferentes conflictos. Se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 4 de abril en las salas Goya y Saura en el Paraninfo de la plaza Basilio Paraíso.

Gervasio Sánchez ha asegurado que esta exposición nació "de casualidad". "Gerardo Mosquera me llamó un día y me propuso el proyecto porque decía que en mis fotos había más vida que muerte. Yo pensé; ‘por fin alguien lo ha visto’, y ya nos pusimos manos a la obra", ha recordado el reportero, que ha aseverado que "los muertos son el menor problema de las guerras": "Por supuesto la tristeza está ahí, pero se entierran y ya. El problema son los que se quedan".

Gervasio Sánchez, este miércoles en el Paraninfo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En esta ‘Vida’, de hecho, solo hay una instantánea en la que aparece una persona fallecida. Una brutal e impactante captada en 1992 en Sarajevo en la que un hombre fuma junto al cadáver de un joven muerto por el disparo de un francotirador. "Venía arrastrando su cuerpo desde lejos y se sentó a descansar", ha apuntado Sánchez.

Pese a que la vida se impone a la muerte en esta exposición, el fotoperiodista no rehúye el dolor y la crudeza de la guerra. Se observa en varias instantáneas, como en la de una madre que llora con su hijo sobre los hombros en la frontera entre Kosovo y Albania en 1999. "Lo que he intentado siempre es dignificar a las víctimas. En medio de tanta desazón, siempre hay personas por las que vale la pena luchar (...). Con el tiempo me he vuelto pesimista con la condición humana, pero sigo pensando que no todo está perdido", ha resumido Sánchez, Premio Nacional de Fotografía en 2009.

"Las armas siempre vienen de fuera"

La exposición, que se inaugurará oficialmente este miércoles a las 19.00 horas, ha sido presentada por el vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, Eliseo Serrano, quien ha definido al reportero como "un humanista sensible que reivindica la vida frente a la muerte". "Esta muestra es un canto a la esperanza, algo fundamental en estos momentos tan complicados para el mundo", ha destacado Serrano.

Como es habitual en él, el fotoperiodista ha aprovechado la presentación para lanzar avisos a navegantes y denunciar situaciones sangrantes. "Actualmente hay 56 guerras activas en el mundo, una cifra histórica, con más desplazados que después de la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado Sánchez, que ha lamentado que la sociedad y los medios son "muy ombliguistas" en este sentido: "Solo nos preocupan los conflictos si afectan a nuestros bolsillos, como hemos visto con la guerra de Ucrania y el gas".

Por otra parte, el reportero ha vuelto a poner el foco en la industria armamentística y en los Gobiernos que la apoyan y la fomentan. "Las armas siempre vienen de fuera. Los muertos los ponen los países en conflicto", ha zanjado.

En el marco de la exposición se han organizado visitas guiadas con explicaciones del propio autor, pero, como ha indicado Sánchez, ya están todas completas.