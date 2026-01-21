El grupo heavy que dará su único concierto en España en Zaragoza manda un mensaje a su público

En su lucha porque el heavy metal y el rock duro vuelvan a ocupar un lugar preferente en Zaragoza y su programación cultural, la asociación El Batallador, con apenas unos meses de vida, ya ha programado dos conciertos, uno de los cuales será único en España ya que la banda solo actuará en la capital aragonesa en nuestro país.

Se trata de Crashdïet que actuará el 28 de marzo en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza. El grupo sueco, uno de los más reputadosd a nivel internacional, ha querido lanzar un mensaje a su público zaragozano a través de un vídeo en el que, en un tono distendido, su vocalista manda un saludo y lanza un mensaje claro: "Nos vemos en marzo".

El sonido de Crashdïet está muy influenciado por bandas ochenteras como Guns N’ Roses, Skid Row y Kiss. Es uno de los nombres más destacados en la “nueva ola” del glam/sleaze rock sueco, que revivió ese estilo ochentero con una energía moderna y tiene una trayectoria de más de 20 años aunque ha tenido que reponerse a fatalidades como el fallecimiento de su primer vocalista.

Cómo comprar las entradas

El concierto, que abrirá la formación Jolly Joker, será en el Centro Cívico Delicias de la capital aragonesa. Tras un periodo en el que solo los socios podían comprar las entradas a un precio especial, ahora mismo ya están a la venta las entradas anticipadas 'online' y físicas (en Utopía, Infiernos y Atrio) a un precio de 20 euros para los socios, 25 euros para los no socios y en taquilla el día del concierto costarán 30 euros.

La Asociación El Batallador se presenta de la siguiente manera: "Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por personas activas en distintos ámbitos de la comunidad musical y cultural del rock duro y el metal, abarcando sectores como la producción audiovisual, la comunicación especializada, el diseño gráfico, la promoción y organización de conciertos, así como la gestión de espacios hosteleros y salas dedicadas al rock y al metal. Nuestra diversidad de perfiles nos permite embarcarnos en este proyecto desde una visión integral, combinando experiencia profesional, compromiso cultural y conocimiento y dedicación por el género.Trabajamos para dignificar el rock y el metal como expresiones culturales todavía muy vivas, promoviendo su reconocimiento y fomentando su presencia activa y real en la vida cultural de nuestra ciudad, Zaragoza".