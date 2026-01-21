Héroes del Silencio, durante su gira de reencuentro de 2007: "Tocaban de maravilla, pero no se hablaban"
Un exdirectivo de Prisa habla sobre el 'tour' de reunión de la banda zaragozana en un pódcast de Subterfuge Radio
Han pasado casi 20 años desde la gira de reencuentro que los Héroes del Silencio protagonizaron en España y varios países americanos en 2007, pero el histórico 'tour' sigue dando que hablar tanto tiempo después. En esta ocasión ha sido el exdirectivo de Prisa, Ignacio Quintana, el que ha vuelto a hablar de la emblemática gira de reunión de la banda zaragozana.
El que fuera alto ejecutivo del grupo de comunicación vivió muy de cerca esos históricos conciertos y ahora ha conversado sobre ellos en el pódcast 'Simpatía por la industria musical' que presenta Carlos Galán en Subterfuge Radio. En el transcurso de la entrevista, Quintana incide en la fría relación que tenían en esa época los cuatro 'héroes', una relación que al parecer se limitaba a lo extrictamente profesional.
"Lo curioso es que el grupo se juntó, pero el grupo no se llevaba. Tocaban de maravilla, fue una gira maravillosa, pero no se hablaban ni en la prueba de sonido. Y luego tocaban de oído fenomenal y todo coordinado y perfecto”, ha indicado Quintana, que guarda un gran recuerdo de la gira: "Fue un éxito. Si no recuerdo mal, se llenó dos veces La Romareda y se acabó en un concierto en Cheste ante 80.000 personas. Fue un reencuentro maravilloso, pero lo que pasa es que después de eso se volvieron a separar y nunca más".
El exjecutivo también explica en la citada entrevista la semilla de ese 'tour' de reunión: "La idea surgió al conocer que Enrique (Bunbury) estaría dispuesto a montar una gira en la que estuvieran todos juntos. Mi papel era el apoyo desde el grupo en el que yo trabajaba (Prisa) en la creación de una gira de reencuentro intentando llenar estadios. Yo era el mediapartner de este proyecto, y Nacho y Enrique como productores".
Quintana hace referencia a Nacho Royo, por entonces mánager de Bunbury, y actual promotor del Vive Latino Zaragoza.
