Juan Manuel Gil (publica 'Majareta') en Zaragoza: "En el cotilleo y el rumor está la semilla de la literatura"

Juan Manuel Gil es tan original en su escritura como diáfano en lo que quiere conseguir con ella. "Vivimos en una contradicción, son tiempos donde la confusión se ha convertido en nuestro espacio de existencia. Por un lado, los Estados nos dicen que nos vamos a jubilar más tarde porque si no las pensiones no se sostienen. Por otro lado, la empresa te piden que te prejubiles porque rápidamente te conviertes en una carga difícil de sostener para ella", dice con soltura cuando en la conversación sale el protagonista de su nueva novela, 'Majareta' (Seix Barral). Él es Leo Almada, un conserje al que prejubilan por sorpresa y este hecho le lleva a un perturbador episodio en el que los principales afectados serán los alumnos del centro.

Eso es lo que subyace en esta novela en el que, a partir de este hecho, y casi al estilo de 'A sangre fría', de Truman Capote, casi medio centenar de testimonios van construyendo al personaje y desarrollando la historia: "Me interesaba que el escritor fuese una especie de sombra, el escuchante de todo lo que tienen que decir esos personajes, que interviniera lo menos posible, que se hiciera cómplice de todos ellos. Y sobre todo me parecía interesante que el escritor ocupara una silla, que cuando el lector empezase con la novela se la cediese, es decir, que tuviese la sensación en todo momento el lector de que a quien le está hablando realmente ese personaje que está leyendo es a él", asegura Gil, que este martes ha estado en Zaragoza promocionando su nueva publicación.

El escritor Juan Manuel Gil retratado en las calles de Zaragoza. / Jaime Galindo

Todo con la intención de poner en valor la tradición oral que aquí con su forma de contar adquiere un protagonismo importante: "Todos los que dan su testimonio carecen de nombre". ¿Por qué? "Para que tuvieran la universalidad que tienen los cuentos populares en los que los personajes suelen ser el leñador, el barbero,... Eso que tiene el cuento popular en el que todos podemos sentirnos identificados con esos personajes, con ese mundo, con ese espacio, con ese tiempo que se va a generar en la propia novela", explica el escritor, que ahonda un poco más: "Mi ambición es que el espíritu de la oralidad estuviese presente en cada uno de los relatos, de los testimonios, de todos estos personajes disparatadísimos. Para que esté presente la vida, necesariamente tiene que estar presente la oralidad", defiende.

El humor y la seriedad

En 'Majareta', además del misterio y la oralidad, hay otro elemento que es primordial y que siempre atraviesa todas las obras de Juan Manuel Gil, el humor: "Lo acabamos asociando de una manera equivocada a lo superficial, a lo frívolo, a lo ligero, a lo llevadero cuando realmente articular un ejercicio de humor supone siempre un ejercicio muchísimo más costoso, elaborado y complejo que la seriedad. Pero es que además, el humor es imposible disociarlo de la tragedia o de la seriedad, basta ya de hacer esa dicotomía", reivindica.

Esta nueva novela de Juan Manuel Gil, que acaba de llegar a las librerías parte del propio conserje prejubilado sin el que no hubiera existido nada más: "Me apetecía que el protagonista de mi historia fuese un personaje aparentemente anodino y anónimo y el mundo de la rumorología. Ese era el cóctel que yo quería para iniciar", asegura. ¿Por qué el de la rumorología? "Porque yo creo que en el rumor, en el chisme, en el cotilleo, está la semilla de la literatura. En la pregunta de '¿no te has enterado todavía, ¿verdad?' cabe cualquier obra, desde una novela o un cuentecito pequeño hasta cualquier novelón de Dostoievski", concluye.