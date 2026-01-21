Morante de la Puebla volverá a los ruedos durante cuatro tardes en la Maestranza de Sevilla
El torero sevillano regresará, después de su retirada de 2025, con cuatro corridas en la Maestranza
Europa Press
El empresario de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, José María Garzón, ha confirmado la contratación de Morante de la Puebla para volver a los ruedos durante cuatro tardes de la temporada 2026.
El torero regresará, después de su retirada el pasado 12 de octubre, el próximo Domingo de Resurrección, 5 de abril. Asimismo, también hará el paseillo dos tardes en la Feria de Abril y el día de la Festividad del Corpus Christi.
En un comunicado remitido por la empresa Lances de futuro, Garzón ha confirmado que "se va a dejar un hueco libre" para la corrida de San Miguel, "por si el Maestro decidiera torear, o en su caso para un torero destacado de la temporada".
En esta línea, Garzón ha agradecido a Morante su "confianza y compromiso con la Maestranza por la decisión de torear este año en Sevilla, coincidiendo además con el primer año de gestión del coso sevillano por parte de Lances de Futuro".
Morante de la Puebla se retiró "de forma sorpresiva" tras una corrida de toros en Las Ventas (Madrid), el pasado 12 de octubre. El torero fue ovacionado a su salida por la puerta grande del recinto tras cortar dos orejas al toro.
Posteriormente, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Sevilla decidía otorgar a Morante de la Puebla el 'Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla' de 2025. El jurado tomó la decisión por unanimidad para reconocer a un "referente vivo de la tauromaquia, que reconocemos por su incontestable trayectoria profesional, su compromiso con Sevilla y su plaza de toros y su impulso a la fiesta como referente durante décadas en los ruedos"
