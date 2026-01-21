La Pena actuará en el Centro Cívico Delicias a 'bombo y platillo'

'Bombo y platillo' inicia este jueves una nueva edición del ciclo de conciertos. Será el jueves 22, a las 19.30 horas, en el Centro Cívico Delicias con la presencia del supergrupo La Pena.

Formado con miembros de Ombligo, Calequi y las Panteras y Las Nietas del Charli, entre otros, La Pena convierte la canción en un lugar de encuentro. Desde sus inicios trabajan con voces entrelazadas y una instrumentación acústica diversa que respira cercanía y cuidado.

Su música transita el folk desde una mirada abierta, sin fronteras ni nostalgia, y apuesta por arreglos vocales que envuelven y sostienen cada canción. El grupo construye un directo íntimo y atento al silencio, donde lo colectivo importa tanto como la emoción. Canciones que acogen, avanzan despacio y se quedan.

Desde 2011, 'Bombo y platillo' recupera el gusto por los conciertos en ambientes íntimos, esos en los que el contacto con el público es directo y parte de la puesta en escena de los artistas. En esta edición de invierno 2026, además de La Pena, se contará con las actuaciones de la violinista y cantante Violeta Veinte, el hombre-orquesta Sergi Estella, la dama del pop escocés, Emma Pollock, y la revelación de la nova canción galega, Antía Muíño.

Los conciertos serán cada jueves, hasta el 19 de febrero, en el centro cívico Delicias. Las entradas, en 2 y 15 euros, y abonos a 55 euros, están disponibles en la web y en taquilla; las entradas reducidas y bonificadas se adquieren en taquilla el día del concierto acreditando la condición.