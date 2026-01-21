Rafael Campos publica 'Inusitaciones': "Vivir no deja de ser un acto inusitado"

Reflexionar y pensar el mundo desde la construcción de versos, de piezas textuales rítmicas que rozan palabra a palabra la sensibilidad humana y la razón. Sobre estas premisas se han apilado las páginas de ‘Inusitaciones’ –Olifante, 2025-, el debut poético del consagrado autor teatral Rafael Campos y que la librería Cálamo de Zaragoza presenta este jueves 22 de enero, en un acto durante el que el autor conversará, desde las 19.00 horas, con el artista Jorge Gay.

‘Inusitaciones’ es un espacio de contacto entre el lector y las “cosas inusitadas que ocurren delante de nuestros ojos o en nuestro interior, para bien o para mal”. El título que envuelve el libro es un neologismo inventado por Campos para revelar todo aquello que nos sigue sorprendiendo. “No podemos estar todo el tiempo columpiándonos de una vieja tela de araña carcomida, las personas como particulares son también capaces del bien, de la bondad y la belleza”, asevera el dramaturgo. De hecho, según esta narrativa: “Vivir no deja de ser un acto inusitado que la naturaleza nos permite disfrutar”.

En estas hojas, se yuxtaponen cerca de medio centenar de poemas independientes entre sí: “Cada poema es una especie de momento concreto, apreciado o aprisionado en las palabras. Cada poema tiene su propio vuelo y su propia circunstancia donde nació”, resume Campos. Porque para el escritor el género poético es una manera de “pensar las cosas y definirlas, pero pasadas por la imaginación y la observación”.

Un poeta clandestino que observa

Más de la mitad de la publicación la ha creado en el último año, otros textos los ha rescatado de momentos de introversión y revisión previos o incluso de alguna de sus obras teatrales. “Dos poemas, al menos, son parlamentos poéticos de dos personajes diferentes de obras dirigidas y montadas”, hace memoria Campos, mientras recuerda que una de esas obras es ‘Las visitas’, escrita en base a textos de Jorge Gay y representada por Paco Ortega.

En ellos, Rafa Campos aborda, al igual que en su producción teatral, “las grandes cuestiones que afectan al ser humano, pero expuestas de un modo más libre, sin sujetarme a los cánones del teatro”. Se siente libre en este otro género literario para expresarse: “Es esa especie de afán por tratar de captar, o de nombrar, o de comprender, aquellas cosas que se resisten a ser escritas, entendidas o comprendidas y, sin embargo, están ahí influyendo en la vida de las personas”.

"Parece que estamos volviendo a reescribir una historia esencialmente ya vivida, pero con ropajes y diseños actuales" Rafael Campos — Autor de 'Inusitaciones'

Poesía arraigada en lo terrenal, observante de lo real más que de lo interno u onírico. “Pensar lo que ocurre en el mundo”. Para Campos, la poesía y la filosofía están unidas, el pensamiento no huye de la emocionalidad de la poesía, por el contrario, esta puede “conjugar pensar y sentir” en un solo acto. Son afines y sirven para entender un mundo difícil: “Parece que estamos volviendo a reescribir una historia esencialmente ya vivida, pero con ropajes y diseños actuales”, ahonda Rafael Campos.

El atecano desvela que es “un poeta clandestino”, ya que en sus obras de teatro está habituado a deslizar fragmentos poéticos. “Me he dedicado siempre a contar historias y a representarlas por medio del teatro. Finalmente esta es otra forma, una exploración tardía”, reconoce Rafael Campos.

Ahora que ya ha superado “el pudor” por la poesía y se enfrenta al género con más naturalidad, Campos asegura que “hay material para otra tentativa” y que está decidido a cultivar esta faceta, a la vez que continúa con su trabajo de autoría teatral, para descubrir rincones "con montones de palabras que nunca antes se han hecho y que, probablemente, nunca se volverán a hacer".