Este viaje por la memoria de libro llega al Teatro de la Estación de la mano de 'Bibliotecari per un giorno'

La compañía italiana Bagini Carlone trae este viernes, 23 de enero, a las 19.00 horas, al Teatro de la Estación de Zaragoza, la obra 'Bibliotecari per un giorno', una singular propuesta de teatro, música y comedia en torno a la memoria viva de los libros.

El espectáculo se presenta en italiano con sobretítulos en castellano y cuenta con la colaboración de la Società Dante Alighieri, institución de referencia internacional en la difusión de la lengua y cultura italianas.

Con autoría y dirección de Biagio Bagini y Gian Luigi Carlone, la pieza propone una original puesta en escena con lecturas y música en directo que, a lo largo de 70 minutos, recorre la historia de las bibliotecas del mundo como si se tratara de un viaje por las maravillas del tiempo. En escena, dos bibliotecarios precarios dan voz a textos, ideas, sonidos y palabras que transforman el escenario en una biblioteca vibrante y abierta.

A través de fragmentos y evocaciones de grandes autores como Umberto Eco, Mark Twain, Borges, Calvino, Orwell o Isabel Allende, los libros pasan de mano en mano y vuelven a hablar, revelando la biblioteca como "refugio, lugar por descubrir y fuente de sentido", donde "el silencio se convierte en diálogo apasionante y donde la lectura se vive también desde el juego, la música y la experimentación".

'Bibliotecari per un giorno' lanza con humor la cuestión de si una biblioteca es el paraíso del lector o el infierno del bibliotecario, apelando tanto a los amantes de los libros como a quienes creen no tener relación con ellos.

Noticias relacionadas

La colaboración con la Società Dante Alighieri refuerza el carácter cultural e internacional del proyecto NEXOS de Teatro de la Estación, subrayando su compromiso con el intercambio artístico, el encuentro cultural y la difusión del patrimonio universal a través de lenguajes escénicos contemporáneos.