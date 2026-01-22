La 8ª edición de Teatro Rebelde traspasa la cuarta pared para remover al espectador

La iniciativa del Teatro de las Esquinas vuelve este mes de febrero con una propuesta que gira en torno al discurso social y contestatario. Teatro Rebelde reúne este año, bajo el lema 'El teatro como cauce de expresión y cambio social', cuatro obras teatrales pensadas para establecer una conexión directa y auténtica con el público, es decir, eliminar la cuarta pared escénica para involucrar a la platea en una reflexión cultural sobre el presente.

Memoria histórica, el paso del tiempo y el miedo al fracaso, la vulnerabilidad humana, la adolescencia trans o una mirada al interior personal, son algunos de los temas que cuatro compañías nacionales incluyen en sus títulos para estas jornadas.

Según ha indicado María López Insausti, gerente del Teatro de las Esquinas, en la presentación del programa: se trata de un programa dedicado al "puro teatro, sin concesiones a otros lenguajes". Teatro Rebelde parte de esta premisa y se invita a compañías independientes que tengan una perspectiva comprometida con el arte, la cultura y la intelectualidad. Desde el teatro documental, social o la comedia se trabaja para que quienes acudan a las funciones se planteen cuestiones, pero sin renunciar a una puesta en escena atractiva. "Consideramos que son espectáculos imprescindibles", ha aseverado López Insausti.

Cartel de la 8ª edición de Teatro Rebelde / Teatro de las Esquinas

Teatro rebelde para público inquieto

"El teatro que transforma y la cultura que transforma", tal y como lo ha definido Raquel Anadón, responsable de programación del teatro, comenzará su andadura el miércoles 4 de febrero y lo hará con una compañía que debuta en Zaragoza. Proyecto 43-2, dirigida por María San Miguel, viajan desde Valladolid para hacer su recreación de las excavaciones del barranco de Viznar, en Granada; 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' explora de manera vivaz las exhumaciones que se realizan en el lugar donde se sabe que fue asesinado Federico García Lorca. Sin embargo, no se trata de otra ficción sobre Lorca, mediante la documentación y la colaboración con las instituciones dedicadas a la memoria histórica, el guion revela historias anónimas y dignifica a las víctimas olvidadas de la Guerra Civil.

La siguiente semana, el miércoles 11, el dúo formado por Leo de Bari y Xavo Giménez aportan la propuesta más gamberra y salvaje. 'Tributo', de La Teta Calva, recrea las vicisitudes de dos rockeros cincuentones, Los Osamenta, que tratan de mantenerse en escena. Con el traje del humor negro y la comedia, los diálogos trazan un velo que oculta la crudeza del edadismo, la decadencia, el miedo al fracaso, la inestabilidad del oficio artísticos e, incluso, de la propia identidad.

'Dysphoria' se representará el miércoles 18 / Histrión Teatro

Histrión Teatro, con el tándem María Goiricelaya en la dirección y Gema Matarranz en la interpretación, vuelve al Teatro de las Esquinas para "tocar la víscera", según ha explicado Anadón, y para "enseñar todas las ventanitas" de una cuestión compleja y actual. 'Dysphoria' abre un espacio frío pero ardiente, en el que la adolescencia trans, desde los distintos puntos de vista de las personas trans y su entorno, desgarra la escena con "mucha verdad". El miércoles 18, Gema Matarranz tirará de oficio teatral para vaciarse con este monólogo de ficción documental que toma como referencia los recientes casos de fraude de género en Reino Unido y de los vacíos legales de la reciente Ley Trans. Es la historia de Álex y su madre, de la frenética carrera de esta por intentar entender a su hijo.

La rebeldía terminará el 25 de febrero. El cierre lo pondrá Santiago Sánchez y la compañía L'Om Imprebís. Una simple pregunta: '¿De dónde venimos?', y la urgencia por pararse y respirar, por ahondar en las motivaciones, el alma o el tiempo. La rebeldía de no dejarse arrastrar por las preocupaciones de un mundo que, a veces, avanza demasiado rápido. "Teatro de mínimos sobre cuestiones máximas", lo ha definido Anadón parafraseando al propio autor de la obra. Con la dirección de Hassane Kouyaté, Santiago Sánchez crea un espectáculo de teatro formal en el que cuenta una historia, reflexiona sobre la vida mediante textos de autores literarios y pensadores.

Teatro Rebelde es una invitación al "público curioso", en palabras de López Insausti, un regalo para que la gente disfrute de un teatro distinto, comprometido, cercano, profesional, artístico y transformador.

Todas las funciones serán a las 19.00 horas y tienen un precio de entrada de 16 euros en venta anticipada o 18 euros el día de la función. Además, hay la opción de comprar un Bono Ciclo por 52 euros o tener bonificaciones por grupo, por ser Amigos del Teatro o alumnos de la Escuela del teatro.