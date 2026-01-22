El cómic se dispara: el 14,3 % de los españoles lo lee, un 38 % más que en 2020

La lectura como actividad de ocio continúa creciendo en España: el 66,2 % de la población leyó libros en su tiempo libre en 2025, 0,7 puntos porcentuales más que en 2024 y 6,5 más que en 2017, según el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 2025.

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y el ministro de Cultura Ernest Urtasun han presentado este jueves este informe anual que también destaca el peso creciente del cómic entre los lectores: un 14,3 % los lee, lo que supone un crecimiento del 38 % respecto a 2020.

Si al dato de lectores en tiempo libre se suman aquellos que leen solo por trabajo y estudios, el porcentaje de población lectora alcanza el 69,8 %. Si, además, se incluyen los que solo leen cómic, este porcentaje se incrementa hasta el 71,2 %.

"La pandemia nos hizo dar salto en el índice lectura", ha señalado en la presentación Daniel Fernández, presidente de la FGEE, y ha precisado que desde entonces, no solo se ha mantenido sino que "nos pone casi a la altura de los países más lectores de la UE".

Urueña, el pueblo de las librerías / José Luis Roca / EPC

El estudio evidencia que sigue habiendo un tercio de la población (33,8 %) que no lee nunca o casi nunca en su tiempo libre. Las razones argumentadas tienen que ver, mayoritariamente, con la falta de tiempo (42 %, va descendiendo), especialmente entre las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.

Le siguen aquellos que prefieren emplear su tiempo en otros entretenimientos (32,6 %) o, directamente, los que no tienen interés por la lectura (20 %). En ambos casos estos dos argumentos son señalados por hombres jóvenes, según el informe.

Urtasun ha celebrado estos datos como "un orgullo colectivo", porque son reflejo de un país "que lee mucho y cada vez más".

El ministro ha destacado que sobre todo leen las mujeres y los jóvenes, que son quienes tienen más tiempo. "Defender la lectura es también defender el derecho al tiempo propio, al descanso, a una vida menos acelerada y más habitable", ha subrayado.

Librería A Romance Court de Barcelona, hay libros sorpresa con una cita a ciegas. Fotos de Sandra Roman / Sandra Román / EPC

Crece la población lectora mayor de 65 años

Los índices de lectura crecen tanto entre la población femenina (72,3 % +0,6 puntos con respecto a 2024) como en la masculina (59,8 % +0,8 puntos respecto a 2024), pero las diferencias entre unos y otras se mantienen prácticamente desde 2017.

Por cada hombre que lee, hay 1,2 mujeres que lo hacen, ha señalado Óscar Chicharro, autor del informe, elaborado a partir de encuestas a 4.800 personas.

Por tramos de edad, los jóvenes entre 14 y 24 años siguen acaparando el mayor índice de lectores, un 76,9 %, 1,6 puntos más que en 2024. Le siguen los adultos entre 25 y 64 años (un 67 %) y la población mayor de 65 años que, no obstante es la que más crece; se declaran lectores un 58 % de esta franja, 2,4 puntos más que en 2024 y 13 más que en 2017.

Este crecimiento podría estar relacionado con que esta franja de edad ya comienza a incorporar a aquellas generaciones de niños y niñas con estudios que pudieron adquirir el hábito lector, señala el informe.

Finestres, una cadena que busca la quarta llibreria / EPC

Por nivel de estudios, los más lectores siguen siendo los que tienen estudios universitarios, aunque esta franja retrocede 2,2 puntos, mientras que el resto crece: los que tienen estudios secundarios (63,1%) suben 2 puntos y los lectores con estudios primarios (41,9%), suben 2,4 puntos.

La lectura crece en todas las Comunidades desde la pandemia y el audiolibro gana adeptos

Aunque solo cinco comunidades autónomas se sitúan por encima de la media (Madrid, 72,8 %; País Vasco, 70,1 %; Cataluña 69,5 %, Navarra, 68,5 %; y La Rioja, 68,0 %), prácticamente todas las regiones crecen con respecto al año 2020. Destacan Extremadura, Galicia y Andalucía, que logran incrementos de 5,9 puntos, 4,3 y 4,2 puntos porcentuales respectivamente.

Casi un tercio de los lectores (33,2 %) leen en formato digital, 1,5 puntos más que en 2024. En cuanto a la forma en la que obtuvieron los libros digitales, el 50,7 % señaló que se lo descargó gratuitamente frente a un 32,7 % que pagó por sus lecturas digitales.

Aunque con lentitud, el formato audiolibro continúa ampliando su base de usuarios: en 2025, el 9 % de la población dijo haber escuchado audiolibros, frente al 7,9 % del año anterior, lo que confirma que este formato va ganando adeptos entre la población, especialmente la más joven.

El Barómetro 2025 confirma también la evolución al alza de la compra de libros que no son de texto: el 54,1 % de la población compró alguno, 6,8 puntos más que en 2017.

Las librerías continúan siendo el principal canal de compra. Un 40 % acudieron a estos establecimientos; le sigue Internet, un 24 %, y las cadenas de librerías, un 16 %. No obstante, la librería tradicional "está perdiendo terreno en favor de las cadenas", ha alertado el autor del estudio.