El festival de cine quinqui de referencia en España se celebra en Zaragoza: "Saura llevó el género a lo más alto"

«Somos un festival único en España porque ningún otro se dedica a difundir y reivindicar el cine quinqui, lo que nos convierte en una cita muy innovadora y especial». Así de orgulloso se manifiesta Antonio Luis Bernal, de la productora aragonesa Ya casi no quedan canis. Con el claro objetivo de dar a conocer sus proyectos y el de otros compañeros del género, esta firma audiovisual independiente impulsó su festival homónimo hace ya tres años. Este fin de semana vuelven a la carga y el Centro Cívico Río Ebro del barrio del Actur acogerá la tercera edición de la cita. Una edición en la que, por cierto, el actor Juan José Ballesta (el eterno 'El Bola') volverá a estar presente por segundo año consecutivo.

El festival Ya casi no quedan canis volverá a rendir tributo a un género que marcó una época a finales de los 70 y principios de los 80 con películas emblemáticas como 'Perros Callejeros' (José Antonio de la Loma), 'Navajeros' (Eloy de la Iglesia) o 'Deprisa, deprisa' (Carlos Saura). La cita abrazará ese espíritu rebelde y autogestionado proyectando diez cortometrajes que también se sitúan en los márgenes del cine.

«Decidimos promover este festival por pura necesidad. Estábamos cansados de invertir tiempo y dinero y que ningún festival seleccionara nuestros trabajos, así que cogimos el toro por los cuernos para dar la oportunidad a otras productoras y realizadores a los que les pasara lo mismo. Aunque no nos repercuta económicamente en nada, preferíamos dar a conocer nuestros trabajos», explica Bernal.

El cartel del festival. / ep

Los proyectos de la productora aragonesa, que en 2023 firmó por ejemplo el documental sobre la Coliseum, se inspiran en la temática de barrio y en la estética callejera, situándose en una escena muy underground. «Nuestros trabajos y también los cortos que seleccionamos en toda España están muy influenciados por el cine quinqui de antes. Intentan mostrar diferentes problemáticas con realismo y crudeza, sin rehuir la violencia o la droga, pero alejándonos de todo tipo de moralina y sin aportar soluciones», comenta la directora del festival y cofundadora de la productora aragonesa, Belén Ruiz.

La programación

Todos esos elementos conviven en los diez cortos seleccionados en esta tercera edición del festival, que echará a andar el sábado a las 18.30 horas. Cinco se proyectarán el primer día (incluido 'El último after', de la propia Belén Ruiz) y otros cinco el domingo. Y casi todos contarán con un coloquio posterior a cargo de los equipos artísticos. Uno de ellos estará encabezado por el actor Juan José Ballesta, que protagoniza el cortometraje ‘Polígono X’.

No será el único rostro conocido, porque la cita también contará con la presencia de Javier Bódalo. El actor, conocido por series como ‘Cuéntame cómo paso’ o ‘Los Serrano, recibirá el premio honorífico del festival. Las entradas para la cita, que contará con actuaciones musicales en directo, se pueden comprar en entradium.com (el abono para los dos días cuesta 15,30 euros).

Otra imagen de la pasada edición del festival. / s.e.

Ya casi no quedan canis volverá a reivindicar un género que en los años 80 se encargó de mostrar una parte de la realidad de los barrios marginales de las grandes ciudades. Lo hizo narrando las vivencias de delincuentes de un estrato social muy bajo y casi siempre vinculados con la drogadicción.

«José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia son auténticos referentes para todos nosotros. Quizá ‘Perros callejeros’ fue la cinta fundacional del género y De la Iglesia le dio ese toque más social. Aunque, por supuesto, el que lo llevó a lo más alto haciendo una obra maestra fue Carlos Saura al rodar ‘Deprisa, deprisa’», subraya Bernal.

En los últimos años, diferentes largometrajes han recogido el espíritu de ese cine, adquiriendo el nombre de género neoquinqui. Es el caso de ‘Criando ratas’ (2016), de Carlos Salado, ‘Las leyes de la frontera’ (2021), de Daniel Monzón, o la reciente ‘Golpes’, la ópera prima de Rafa Cobos.