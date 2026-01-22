La Guirlande interpretará la música de los siglos XVIII y XIX en el Auditorio de Zaragoza

La música de los siglos XVIII y XIX se podrá escuchar en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, este viernes 23 de enero, a partir de las 19.30 horas, de la mano de La Guirlande.

Fundado por Luis Martínez Pueyo durante su estancia en la Schola Cantorum Basiliensis, La Guirlande es uno de los ensembles especializados, más versátiles del panorama actual, en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX. La Guirlande toma su nombre de uno de los principales símbolos del Dios Apolo, signo de gloria y reconocimiento en las artes, la sabiduría y los juegos.

Su repertorio se centra en aquella música donde la flauta desempeña un papel fundamental, desde la sonata para flauta -con clave o pianoforte obligado, así como con bajo continuo- hasta el concierto solista, pasando por todo tipo de combinaciones de música de cámara.

Además, el uso de instrumentos originales o réplicas de los mismos, así como un riguroso estudio histórico de la práctica interpretativa a través de diferentes tratados y fuentes, marcan el principal objetivo de La Guirlande: conseguir una interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de los compositores.

La Guirlande cuenta con músicos de reconocido prestigio en el campo de la interpretación historicista. Formados en algunas de las escuelas más importantes del mundo en el ámbito de la música antigua, todos ellos colaboran con ensembles y orquestas de renombre a nivel europeo e internacional.

Desde su fundación, La Guirlande ha participado en importantes festivales como Freunde Alter Musik Basel, Wimbledon International Music Festival, Centro Nacional de Difusión Musical, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Semana de Música Antigua de Álava y Festival de Música Antigua de Peñíscola.

También han actuado en el Festival de Besançon-Montfaucon, Festival Internazionale di Musica Antica Note Senza Tempo, Mvsica Cordis Konzertreihe Egerkingen, Echoes Festival of Latin Classical Music, Festival Fora do Lugar, Festival Baroque Vivant Basel, Festival de Música Barroca de Albacete, Festival de Música Antigua de Casalarreina, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, y Ciclo de Conciertos de Orgao Vila Nova de Famalicao e Santo Tirso entre otros. Además, organiza el Festival de Música Antigua de Épila.

Noticias relacionadas

Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Auditorio y en la web y el precio único es de 27 euros.