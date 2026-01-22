Música, historias y temas inéditos de los 30 años de Doctor Explosión llenarán la Sala Z

El líder de la banda asturiana, Jorge Explosión, viene a Zaragoza con un formato muy especial. Este viernes, en la Sala Z, se presenta en solitario, se acompañará de su guitarra para cantar temas de siempre, presentará un disco casi inédito -solo se publicó en Alemania- y contará historias de su carrera y su estudio de grabación.

Jorge Muñoz Cobo —Jorge Explosión—, 'frontman' de Doctor Explosión y figura imprescindible dela música garage estatal, emprende una gira en solitario donde presentará la reedición de su primer trabajo, junto a una selección de composiciones inéditas que formarán parte del próximo álbum previsto para 2026. Un espectáculo íntimo, original y cercano que transita entre el Storyteller show y el espíritu gamberro del club de la comedia: canciones, historias ocultas, anécdotas sorprendentes y tres décadas de vivencias al frente de Circo Perrotti y Doctor Explosión.

Tras la reedición en 2024 de 'Vivir sin Civilizar', su mítico álbum debut, Doctor Explosión celebra ahora tres décadas de energía garajera con el regreso de otra joya perdida: 'Telstar Sessions'. Este epé de tres canciones, grabado en Múnich y publicado originalmente solo en Alemania —del que apenas llegaron copias a España— vuelve ahora a ver la luz con un sonido renovado, nuevas mezclas y la incorporación de los teclados de Esteban Hirschfeld.

Una oportunidad única para sumergirse en el universo de la banda desde una perspectiva personal, divertida y absolutamente distinta. Mucho más que rock de Garage, la propuesta de Jorge Muños es una experiencia que rompe el guion.