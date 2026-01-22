Nuevo episodio en el culebrón de Los Bañales: el Ayuntamiento de Uncastillo lamenta la falta de diálogo de la nueva fundación

La polémica en torno al yacimiento romano de Los Bañales, en el término municipal de Uncastillo, va camino de convertirse en uno de esos culebrones tediosos y difíciles de seguir. Ahora ha sido el Ayuntamiento de Uncastillo el que ha enviado una nota de prensa para "trasladar públicamente su malestar y su preocupación por la forma en que ha tenido lugar la puesta en marcha de la Fundación Los Bañales–Roma en Cinco Villas, con sede en el municipio vecino de Layana, sin que en ningún momento se haya informado a la corporación municipal ni se haya recabado su opinión al respecto".

La fecha elegida por el consistorio para enviar el comunicado no es casual, ya que este jueves esa nueva fundación se presenta en una rueda de prensa en el museo del Teatro Romano de Zaragoza a las 19.00 horas.

El origen de esta polémica parte de las desavenencias que el equipo científico del proyecto arqueológico del yacimiento ha tenido últimamente con la Fundación Uncastillo, la entidad que reactivó en 2008 las excavaciones en Los Bañales tras años de abandono.

El desencuento respecto al modelo de gestión del yacimiento llevó a un grupo de voluntarios, académicos, patrocinadores y algunos propietarios de los suelos a crear la citada Fundación Los Bañales–Roma en Cinco Villas, que está alineada con el equipo científico de la excavación.

En el otro lado se encuentra la Fundación Uncastillo, que en los últimos días también ha trasladado su posicionamiento asegurando que el yacimiento "debe quedar al margen de cualquier planteamiento personalista y de confrontación política". Con ese fin, según fuentes de la fundación, mantuvo la pasada semana una reunión con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández. En ella, y según las citadas fuentes, la consejera "respondió favorablemente a la propuesta planteada por la fundación para que Los Bañales disponga de un marco de actuación claro, consensuado y liderado institucionalmente por la DGA".

La Fundación Uncastillo también ha recabado esta semana el apoyo institucional de la DPZ tras una nueva reunión. La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, "ha coincidido en la necesidad de dotar al yacimiento de una hoja de ruta y un modelo de gobernanza compartida en los que se involucren todas las instituciones (Gobierno de Aragón, Diputación, Comarca de las Cinco Villas y ayuntamientos) y ha mostrado la disposición de la DPZ a colaborar en la puesta en marcha de esa hoja de ruta coordinada y consensuada", ha indicado la fundación en una nota de prensa.

Una referencia internacional

Lo que aún está por ver son las consecuencias prácticas que toda esta polémica tendrá en la excavación. Y más teniendo en cuenta el trasfondo político que subyace bajo todo este asunto, con la comarca liderada por el PSOE y la DGA y algunos pueblos de la zona por el PP.

Así, calmar las aguas y buscar nexos de unión entre todas las partes se antoja fundamental para que Los Bañales siga siendo una referencia internacional entre los expertos en arqueología romana.

La antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.