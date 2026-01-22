Nuevo hito en el cine aragonés: una oscense podría llevarse un Premio Oscar

La oscense Yasmina Praderas sigue afianzando su carrera como mezcladora de sonido. Este jueves ha dado un paso de gigante en su particular trayectoria al entrar en la terna de nominados a los Premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood por su trabajo en 'Sirat', la película de Oliver Laxe. La aragonesa comparte la nominación con Amanda Villavieja y Laia Casanovas. Las tres fueron las encargadas del diseño de sonido de 'Sirat', que también opta a llevarse el galardón a mejor película internacional (la ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo).

Las tres técnicos de sonido ya fueron reconocidas este pasado sábado en la misma categoría en los Premios del Cine Europeo. Con esta nueva nominación, Yasmina Praderas se reivindica aún más en este apartado técnico del mundo del cine.

Cabe recordar que la oscense ya se llevó en 2023 el Goya al mejor sonido por su trabajo en 'As bestas' y en 2024 estuvo nominada por 'Campeonex' y 'Saben aquell'. Praderas está especializada desde hace años en las mezclas, "la parte final del proceso de sonido". "Cada uno tenemos nuestro cometido. Uno se encarga del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, otro del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas", explicaba el año pasado la oscense en declaraciones a este diario.

Praderas, que ha trabajado en largometrajes tan importantes como 'Tadeo Jones 2' o 'Un monstruo viene a verme', también está nominada a los Premios Goya de 2026 por su trabajo en la película de Laxe.

Otros aragoneses en los Oscar

Tras la nominación de este jueves, la técnico de sonido oscense se convierte en el tercer profesional aragonés que opta a un Oscar. Luis Buñuel fue nominado al premio de la Academia de Hollywood en varias ocasiones y de hecho ganó uno por 'El discreto encanto de la burguesía' (1972) en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Por su parte, el compositor turolense Javier Navarrete fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora por su trabajo en la película 'El laberinto del fauno' (2006) de Guillermo del Toro.

La película de Oliver Laxe es el primer largometraje español nominado al premio al mejor sonido en la gala de la Academia de Hollywood. 'Sirat' pasó el primer corte de los Oscar en un total de cinco categorías: Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía. Hasta ahora, solo 'La Sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona había conseguido pasar el corte en cuatro categorías hace dos años.