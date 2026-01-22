Suspendido el concierto de María Peláe en Zaragoza a media hora de su celebración: estos son los motivos

El concierto que María Peláe iba a ofrecer este jueves en el Teatro Principal de Zaragoza dentro de la programación de Inverfest ha tenido que cancelarse según acaba de comunicar el ayuntamiento. El motivo es una "seria incidencia sobrevenida de la red eléctrica que da servicio al Teatro Principal", han señalado a poco más de media hora de que comenzara la actuación.

Un problema que ha comenzado hacia las 15.00 horas y que, aunque los técnicos han estado toda la tarde tratando de resolverlo, no se ha podido subsanar por lo que no ha quedado más remedio que cancelar un concierto que había generado expectación. De hecho, cuando se comunicado oficialmente su celebración, ya eran cientas las personas que estaban esperando para acceder al Principal.

Cuándo se celebrará

El Teatro Principal ha anunciado "que el concierto será reprogramado en un futuro inmediato, y en todos los casos pone a disposición del público la devolución de las localidades, en tanto se anuncie la nueva fecha de la cita" que se está buscando con los promotores de la cita.

El espacio municipal, además, se solidariza con los afectados: "El Teatro Principal lamenta las circunstancias que han concurrido en la mencionada avería, ajena a su responsabilidad".

Noticias relacionadas

El Teatro Principal había vendido casi todas las entradas para la actuación esta noche de la cantaora después del éxito de anoche de Yerai Cortés. Este viernes está previsto, en principio, con todas las butacas vendidas, la actuación de José Mercé; el sábado la de Kiko Veneno; y el domingo la de Zenet. Todo a expensas de que se solucione el problema eléctrico.