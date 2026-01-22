Zaragoza reúne a los reyes del 'beatbox' en España: dónde verlo gratis

Zaragoza acoge por tercer año consecutivo el Campeonato de España de Beatbox, que congregará en El Túnel del Oliver a los mejores especialistas españoles que, en las modalidades de solo, en dúo y loopstation, lucharán por levantar la corona de campeón en un estilo que acada vez está ganando más adeptos, sobre todo entre la juventud.

La entrada al campeonato, que está previsto que se desarrolle entre las 16.00 y las 23.30 horas, es libre hasta completar el aforo, pero para el que no pueda acudir al evento en directo existe una posibildiad también gratuita, que es verlo a través del canal de Youtube del organizador.

El espectáculo podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Spanish Beatbox, permitiendo que fans y seguidores de todo el mundo vivan el campeonato en tiempo real. El torneo está compuesto por varias fases eliminatorias, en categoría masculino y femenino, donde los participantes se enfrentarán cara a cara sobre el escenario, mostrando sus mejores habilidades al micrófono.

Cómo son las batallas

Las batallas de beatbox tienen una dinámica de pregunta-respuesta y son evaluadas por un jurado experto, quien delibera en el momento y señala al ganador de cada ronda. Una de las fortalezas de esta edición es la composición del jurado, formado por seis campeones del mundo procedentes de tres países europeos, Ellos son MaxO, Skiller y Pe4enkata, que llegan desde Bulgaria, Tioneb y River', de Francia, y el holandés KBA. Todos ellos cuentan con una trayectoria internacional y un alto nivel de reconocimiento dentro de la comunidad.

En el panel de campeones mundiales se incluye la legendaria Pe4enkata, 'beatboxer' búlgara considerada la mejor artista femenina de la historia de esta disciplina y doble campeona del mundo. Además de evaluar la competición, los jueces ofrecerán exhibiciones en directo durante el evento, mostrando en el escenario el nivel que les ha llevado a lo más alto de la competición internacional.