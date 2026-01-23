¿Cuántos aragoneses tienen un Oscar?: Yasmina Praderas podría ser la siguiente

A priori cuesta pensar que Aragón haya tenido su hueco en la meca del cine de Hollywood, en los premios más universales del planeta y, sobre todo, los más mediáticos, los Oscar. Pero sí, aunque de manera modesta, los cineastas aragoneses han tenido un camino en los galardones de la industria norteamericana... e incluso han conseguido llevarse alguna estatuilla a su casa.

Concretamente, una. La que consiguió Luis Buñuel en 1973 por mejor película de habla no inglesa (lo que ahora es la categoría de película internacional) con una de sus últimas películas, 'El discreto encanto de la burguesía' (que también estuvo nominada a guion origibnal en aquella ocasión sin premio), que fue, en cierta manera, el resarcimiento del cine estadounidense con la figura del calandino. De hecho, ya había estado nominado dos años antes con 'Tristana' en una edición que, incomprensiblemente para casi todos, el galardón se lo acabó llevando 'Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha', de Elio Petri. Aun fue nominado otra vez más, en 1977, con 'Ese oscuro objeto de deseo, también por partida doble (guion adaptado y película de habla no inglesa) sin éxito.

Ese desagravio, de hecho, comenzó incluso meses antes de que Buñuel ganara el Oscar con la famosa comida homenaje que le brindaron los grandes directores de Hollywood de la época al aragonés: «Él estaba muy orgulloso de esa comida –relata Agustín Sánchez Vidal–. Además de todos los que aparecen en la foto (George Cukor, Alfred Hitchcock, Rouben Mamoulian, William Wyler, George Stevens, Billy Wilder, Robert Wise y Robert Mulligan), ese homenaje también lo apoyaban dos directores fundamentales para él, Fritz Lang y John Ford. Gracias al primero, que estaba ya muy delicado y no pudo ir a la comida y su película Las tres luces, el aragonés se dedicó al cine. Buñuel apreciaba mucho el cine de Hollywood de todos ellos, un cine muy creativo y con una gran calidad que a él le encantaba».

El incombustible Carlos Saura

Pero el cine aragonés, aunque no ha salido triunfador en ninguna gala más en Los Ángeles, sí que tiene otras nominaciones. Las más destacadas las del incombustible Carlos Saura que estuvo hasta tres veces en la terna final, aunque en todas ellas se fue de vacío. Optó al Oscar en la categoría de habla no inglesa (casi la única en la que podían optar realmente los filmes de fuera de Estados Unidos) con 'Mamá cumple cien años' en 1980 (ganó 'Moscú no cree en las lágrimas', de Vladimir Menshov'), con 'Carmen' en 1983 (se impuso 'Fanny y Alexander', de Ingmar Bergman) y con 'Tango, no me dejes nunca' (venció 'La vida es bella', de Roberto Benigni) en 1998.

Luis Buñuel posa disfrazado con el Oscar que consiguió. / EL PERIÓDICO

Otro turolense, como Luis Buñuel, Javier Navarrete consiguió colarse en la gran fiesta del cine por su banda sonora. Fue en el año 2007 cuando formó parte de 'El laberinto del fauno', parte de la cual fue rodada en Belchite. Aquel filme de Guillermo del Toro fue la sensación de aquel año (al final se llevó tres Oscars) pero sí, Navarrete, se fue de vacío.

Yasmina Praderas (segunda por la derecha), este jueves junto a Oliver Laxe. / 74

Ahora es la oscense Yasmina Praderas la que se ha colado en las nominaciones de los Oscar con su trabajo en el sonido de 'Sirat', de Oliver Laxe, que también ha logrado estar en la lucha final en película extranjera. Las opciones de Praderas de ganar la estatuilla son muy pocas teniendo en cuenta los rivales que tiene enfrente con millones de presupuesto, pero ya lo advertía el equipo (enteramente femenino, por cierto) con el que ha trabajado el sonido, "todo lo que está pasando con esta película es una absoluta locura". Así que la pregunta podría ser, ¿por qué no? Por cierto, 'Sirat' no es lo único aragonés que tiene ya que buena parte de la misma se rodó en la provincia de Teruel.