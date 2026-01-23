La bandera de Héroes del silencio que lució Ayuso en Zaragoza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de disfrutar un buen vermú en uno de los sitios estrella de las Delicias, también se llevó un regalo de su visita a Zaragoza el fin de semana pasado.

Díaz Ayuso recibió de manos del periodista Álvaro Roncalés Cáncer la bandera de uno de sus grupos favoritos según ha declarado en anteriores ocasiones.

Mítico vídeoclip

De hecho, la presidenta madrileña, en la imagen que ha trascendido, aparece sujetando la bandera de la mítica banda aragonesa Héroes del silencio, acompañada del periodista que le obsequió con el presente.

Una bandera, explica Roncalés Cáncer del año 1993 y cuya imagen está extraída del videoclip de la canción 'La herida', rodado en el Teatro Principal de Zaragoza.

"Querida @isabeldiazayuso no sabes cuanto me alegra que te haya gustado mi regalo en Zaragoza. Te doy una bandera de los @heroesdelsilenciook que me compré en 1993. La foto corresponde al videoclip del single La Herida, grabada en el Teatro Principal", le escribe el autor del regalo en Instagram a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De vermú también

Durante el mismo fin de semana, Isabel Díaz Ayuso visitó la Tasca La Ultramarina, popular vermutería del barrio de Las Delicias en la calle Roger de Flor. Es un restaurante especializado en cuidar sus emplatados y explotar su sabor, tanto en sus tapas que sirven de picoteo, en sus raciones para compartir, bocadillos, hamburguesas o en sus deliciosos postres.

La Tasca La Ultramarina vivió una semana en la que todas las cámaras han estado puestas en sus asientos, ya que hace menos de cinco días, Samantha Vallejo-Nágera también degustó sus tapas. Lo hizo tras soltar una bomba la semana pasada, su abandono del programa televisivo Masterchef después de 13 años. Una etapa que, según ella, solo ha podido cerrar "con buenas palabras". ¿Quién podría ser el siguiente que se pase por este popular establecimiento?