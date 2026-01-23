Birgit Kolar, la violonista que ha roto tabús en la música, actúa en el Auditorio de Zaragoza

La Orquesta Reino de Aragón (ORA) presenta este domingo (sala Mozart, 11.30 horas) un concierto dedicado a dos grandes figuras de la primera mitad del siglo XIX, Beethoven y Mendelssohn. El programa contará como protagonista con la violinista austriaca, Birgit Kolar, una artista innovadora, pionera y que rompió tabús siendo la primera concertino mujer de una gran orquesta austriaca como la Orquesta Sinfónica de Viena. Todo ello, bajo la dirección musical del titular, el maestro Ricardo Casero.

El concierto, enmarcado dentro del 46 Ciclo de Introducción a la Música del Auditorio de Zaragoza, tendrá una duración de 110 minutos con descanso. La ORA interpretará en la primera parte el célebre ‘Concierto para violín y orquesta’ de Ludwig van Beethoven y, en la segunda parte, la ‘Sinfonía número 4 La Italiana’ de Felix Mendelssohn, una de las piezas más brillantes y juveniles jamás compuesta. Es octubre de 1830 y Mendelssohn —con apenas 21 años— escribió desde Venecia con entusiasmo: ‘¡Italia al fin! Lo que he estado esperando en mi vida como la mayor felicidad ha empezado, y me regocijo en ello’.

Quién es Birgit Kolar

Birgit Kolar nació en Waidhofen/Ybbs (Austria). Desde 1982 estudió en la Universidad de Música de Viena con el concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena. Continuó sus estudios en Lucerna, Londres y Viena. En 1992 fue finalista y premiada en el Concurso Internacional Yehudi Menuhin, donde dio un concierto bajo la batuta de Lord Menuhin. Birgit ha sido concertino titular de la Orquesta Sinfónica de Viena, Orquesta Bruckner de Linz y de la Orquesta de la Radio de Munich, habiendo sido invitada como concertino a la Orquesta Estatal de Baviera, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Filarmónica BBC, la Orquesta Filarmónica de Copenhagen y regularmente con la Orquesta Filarmónica de Viena. Toca un violín Carlo Bergonzi (Cremona 1723) de la colección de instrumentos propiedad del Banco Nacional de Austria y ha ofrecido conciertos como solista en varios festivales de Europa, Japón y Sudamérica.

Sergio Guarné, director general de la ORA, asegura acerca de este programa que «el programa está diseñado para pasar una mañana de domingo radiante con buena energía. Continuamos una temporada más rodeándonos de los mejores artistas, Birgit Kolar es un referente mundial y con una gran historia a sus espaldas». Además, ha mencionado que «personas como Birgit nos hacen mejor como sociedad, una súper profesional en mayúsculas que ha conseguido abrir el camino a muchas otras mujeres con su enorme ejemplo».

El concierto será presentado por el musicólogo, gestor cultural y crítico musical, Mario Muñoz Carrasco. Combina su labor crítica en medios como ABC, Scherzo y Ópera Actual con colaboraciones en instituciones como el Teatro Real y la Orquesta Nacional. Además, imparte cursos y conferencias en universidades, difundiendo la música con pasión y excelencia.