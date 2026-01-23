La Fundación Ibercaja asumirá los 600.000 euros de la restauración de la cúpula 'Regina Patriarcharum' de la basílica del Pilar

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza y la Fundación Ibercaja han firmado este viernes el acuerdo para la restauración de una de las ocho cúpulas que rodean la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. La denominada 'Regina Patriarcharum' se pintó en 1782 por Ramón Bayeu y con este convenio la fundación costeará su rehabilitación que se prevé esté terminada para la celebración de las Fiestas del Pilar de este año.

Por parte del cabildo el encargado de la firma ha sido el deán del mismo, Juan Sebastián Teruel, y en representación de la Fundación Ibercaja la rúbrica la ha puesto su director general, José Luis Rodrigo. No obstante, en el acto han participado tanto el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano, como el presidente de la fundación bancaria, Amado Franco, quien ha indicado que la inversión total será de 600.000 euros.

Este coste incluirá la restauración pictórica y arquitectónica de la cúpula, la colocación del andamiaje necesario para ello, la adecuación de la linterna y los chapiteles, así como la instalación de iluminación artística para resaltar el fresco. De hecho, esta cúpula 'Regina Patriarcharum' está ubicada sobre la entrada principal a la Santa Capilla donde se venera a la Virgen del Pilar y lugar por el que accede el gran flujo de visitantes que recibe el templo anualmente.

La restauración estará bajo la supervisión del arquitecto y conservador Javier Ibargüen, encargado de todos los trabajos de mantenimiento y restauración de la basílica; y contará con la participación de las empresas Kalam -responsable de la rehabilitación de las torres del Pilar- en las cuestiones arquitectónicas, además de Tarma como empresa que acometerá los trabajos pictóricos. Los detalles, proporcionados por José Antonio Calvo, Jefe de Gabinete del Arzobispo de Zaragoza y canónigo de la catedral del Pilar, ahondan en la idea de que artística y patrimonialmente la basílica es el "corazón de de Zaragoza y Aragón", además de contar con una doble singularidad: ser un lugar de acceso libre y ser uno de los edificios más importantes del siglo XVIII, "junto al Palacio Real de Madrid", ha reseñado José Antonio Calvo.

Arte pictórico del barroco tardío

El doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y especialista en Goya y arte moderno, José Ignacio Calvo, ha explicado que estos frescos pertenecen al barroco tardío y representan una corriente academicista "sin grandes excesos y contenido en color y dibujo".

El deán Juan Sebastián Teruel, el arzobispo Carlos Manuel Medrano, el presidente de la F. Ibercaja Amado Franco y el director José Luis Rodrigo, reciben las indicaciones de José Ignacio Calvo bajo la cúpula 'Regina Patriarcharum' / Jaime Galindo

Según el relato de Calvo, desde que en 1765 se inauguró la capilla de la Virgen o Santa Capilla ejecutada por Ventura Rodríguez, se impulsó el interés por completar ese conjunto con los mejores artistas del periodo. Por ello, se recurrió al zaragozano Francisco Bayeu que era pintor de la corte y el más famoso en el territorio. A partir de 1775, emprendió el pintado de los techos abovedados con frescos dedicados a ocho de los nueve títulos de reina que tiene la Virgen según la 'Letanía Lauretana'.

'Regina Angelorum' y 'Regina Sanctorum Omnium' fueron pintadas por el mayor de los Bayeu, mientras que en 1780 pidió ayuda a su cuñado, Francisco de Goya, y a su hermano Ramón Bayeu para acabar el conjunto. Goya solo pudo completar 'Regina Martyrum' y Ramón Bayeu se hizo cargo de 'Regina Patriarcharum', en 1782.

En su obra, aparece la Virgen María, sentada y bajo un palio que sostienen esbeltos ángeles mancebos ayudados por numerosos ángeles niños. La cabeza de María despide un gran halo de luz y a sus pies legiones de ángeles, sostienen una filacteria, donde puede leerse: 'Regina Patriarcharum'. Rodeando a este grupo central, se puede ver a San Romualdo, San Francisco, San Francisco Javier, San Pascual Bailón, Adán y la cabeza de la única mujer, Santa Teresa. Por otra parte, en las cuatro pechinas, Ramón Bayeu representó a la Religión, la Esperanza, la Obediencia, y, por último, la Pobreza.

Detalle de la cúpula con el fresco 'Regina Patriarcharum' de Ramón Bayeu (1782) / Fundación Ibercaja

Se trata de una obra de gran valor artístico que necesita una adecuada restauración, de la que ya se pueden ver los andamios iniciales colocados. Estos andamios auparán una segunda estructura que aproximará a los profesionales al mural. A falta de la concesión de los últimos permisos, la obra comenzará en febrero y tendrá una duración de unos seis meses y se encuadra dentro del plan Pilar 2040 que se encamina a la celebración del bimilenio de la venida de la Virgen a Zaragoza. "El plan Pilar 2040 va más allá de lo religioso y convoca a todos los agentes", ha exhortado el arzobispo Escribano para llamar a más entidades, públicas y privadas a participar de estos mecenazgos. Por su parte, la respuesta de Amado Franco ha sido clara: "No podíamos haber elegido mejor manera de celebrar nuestro 150 aniversario".

La Fundación Ibercaja cumple, en 2026, 150 años desde su creación y apunta a esta actuación como parte de su compromiso por preservar y conservar el patrimonio artístico aragonés.