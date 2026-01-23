Kiko Veneno actúa este sábado en Zaragoza: "Camarón vio rápido que 'Volando voy' iba a ser una canción poderosa"

Formó junto a Raimundo Amador el grupo Veneno (referente a la hora de fusionar el flamenco con el rock y el blues); participó de forma activa en la composición de ‘La leyenda del tiempo’ de Camarón (suya es la mítica ‘Volando voy’); colaboró con ‘La bola de cristal’ y más recientemente con C. Tangana; sus títulos y letras de canciones han puesto nombre a programas de televisión (‘Cachitos de hierro y cromo’) y a grupos ( ‘Los Delinqüentes’), y ha creado temas que pasarán a la historia de la música popular española: ‘En un Mercedes blanco’, ‘Echo de menos’, ‘Lobo López’... Sin duda, estas primeras líneas introductorias son muy reduccionistas y se quedan cortas para abarcar la enorme estela artística que ha dejado (y aún deja) tras de sí Kiko Veneno. Pero sí ayudan a entender a un músico totalmente aperturista que ha hecho de todo y casi todo bien.

Este sábado aterriza por primera vez en el Principal dentro del Inverfest con las entradas agotadas desde hace tiempo. Lo hace en el marco de una pequeña gira por teatros, y como paso previo al lanzamiento de su nuevo disco de estudio tras ‘Hambre’ (2021): «Las canciones ya están preparadas, pero aún no están grabadas. Esperamos publicarlo a finales de este año».

El pasado diciembre ya lanzó un epé con siete canciones inéditas grabadas en acústico en el histórico tablao sevillano La Carbonería que anticipan ese nuevo álbum. Y esos siete temas seguidos serán los primeros que sonarán este sábado en el Teatro Principal. «Luego iremos mezclando canciones de todo mi repertorio», apunta a este diario el artista, que reconoce que los teatros son su lugar preferido para tocar. «Son ya los únicos sitios donde la gente no hace fotos con el móvil y donde mejor se genera esa proximidad con el público. Más que aplausos, muchos músicos pediríamos actualmente silencio», indica Veneno, que estará acompañado de otros siete músicos en el Principal.

El artista ya está buscando productores para su próximo álbum, en el que prevé seguir abrazando esos revestimientos electrónicos de sus dos últimos discos. «Sí, me gustaría seguir por ese camino. Y por eso queremos elegir gente joven que trabaja con los sonidos actuales. Me gusta usar las máquinas porque son parte de nuestra cultura actual. Creo que no podemos darles de lado y que pueden ser buenos aliados, pero siempre combinándolo con nuestra tradición acústica y con instrumentos», explica Veneno, que asegura que le gusta «todo tipo de música»: «Incluso el tecno. No es que vaya a raves ni nada de eso, pero sí que lo escucho. Cuanto más mayor soy, más se me abre el abanico».

En su concierto de Zaragoza sonarán por supuesto sus temas más emblemáticos. Incluso tocará uno de ‘Veneno’, su primer disco con Raimundo Amador: ‘San José de Arimatea’. «Casi siempre suelo interpretar una de ese álbum. Guardo muy buen recuerdo de esos años. Fue un disco muy bonito y con mucha energía y creatividad. La figura de Raimundo fue clave. Yo hice las canciones, pero él las llevó a una dimensión única con su flamenco tan particular. La conexión entre nosotros fue explosiva y muy rica», subraya el artista.

Con Camarón de la Isla

Tan solo dos años después de la publicación de ese ‘Veneno’ en 1977, el cantante nacido en Figueras participó de forma activa en la composición de ‘La leyenda del tiempo’ y firmó las músicas de varias canciones. El disco fue totalmente revolucionario y marcó un hito al mezclar el flamenco con otros géneros. «Nosotros no hicimos ese álbum para romper nada, solo para aprovechar el talento extraordinario de Camarón. Él fue el que más lo defendió ante los puristas, porque estaba convencido de que al final se darían cuenta de su valía», recuerda el músico, que cedió al cantaor gaditano la emblemática ‘Volando voy’ para ese disco: «Era un tema que había compuesto para Veneno y a él, como era tan abierto y tenía esa inquietud musical, le gustó mucho porque nunca había hecho una rumba con ese estilo cubano. Vio rápido que iba a ser una canción poderosa y no se equivocó».

El de Figueras comenzó luego su carrera en solitario. En esa década de los 80, la industria le dio la espalda e incluso pensó en dejar la música, pero, por suerte, en 1992 alcanzó el éxito de crítica y público con el álbum ‘Échate un cantecito’. «Sí, estuve especialmente inspirado en ese disco. Un trabajo en el que fue fundamental la ayuda del zaragozano Santiago Auserón, que logró que mis canciones se grabaran en las mejores condiciones», recuerda el artista.

Desde entonces, Veneno ha seguido publicando discos con muy buena acogida entre sus fieles (con destacada mención al ‘Dice la gente’), mientras que en los últimos años ha colaborado con C. Tangana y bandas como Vera Fauna demostrando que sigue muy conectado con la música actual y que le queda cuerda para rato: «Tengo la costumbre de hacer canciones y de momento no se me para esa pulsión. Es prácticamente mi vida».