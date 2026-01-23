Solucionada la avería eléctrica en el Teatro Principal: el ayuntamiento garantiza los conciertos del Inverfest
Este viernes actúa José Mercé, el sábado Kiko Veneno y el domingo Zenet
La avería eléctrica que afectó este jueves al Teatro Principal y que obligó a suspender la actuación de María Peláe ya está "totalmente solucionada desde las 22.00 horas". Así lo ha comunicado este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza, que garantiza de esta forma la celebración de los conciertos de este fin de semana en el marco del Inverfest: este viernes actúa José Mercé, el sábado Kiko Veneno y el domingo Zenet.
El ayuntamiento ha recordado que la avería en la red eléctrica que da servicio al Teatro Principal "y que es ajena a esta instalación cultural" se produjo en torno a las 15.00 horas del jueves. En concreto, "se trató de un problema en uno de los trasformadores de suministro que ponía en peligro la instalación eléctrica del equipo y, sobre todo, los equipos de sonido e iluminación del teatro".
La avería obligó a cancelar el concierto de María Peláe, que había generado gran expectación. De hecho, cuando se comunicó la cancelación, ya eran cientas las personas que estaban esperando para acceder al Principal.
El ayuntamiento ha insistido este viernes en que el concierto será reprogramado "a corto plazo" y en todos los casos pone a disposición del público la devolución de las localidades, en tanto se anuncie la nueva fecha de la cita que se está buscando con los promotores del concierto.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos