Solucionada la avería eléctrica en el Teatro Principal: el ayuntamiento garantiza los conciertos del Inverfest

La avería eléctrica que afectó este jueves al Teatro Principal y que obligó a suspender la actuación de María Peláe ya está "totalmente solucionada desde las 22.00 horas". Así lo ha comunicado este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza, que garantiza de esta forma la celebración de los conciertos de este fin de semana en el marco del Inverfest: este viernes actúa José Mercé, el sábado Kiko Veneno y el domingo Zenet.

El ayuntamiento ha recordado que la avería en la red eléctrica que da servicio al Teatro Principal "y que es ajena a esta instalación cultural" se produjo en torno a las 15.00 horas del jueves. En concreto, "se trató de un problema en uno de los trasformadores de suministro que ponía en peligro la instalación eléctrica del equipo y, sobre todo, los equipos de sonido e iluminación del teatro".

La avería obligó a cancelar el concierto de María Peláe, que había generado gran expectación. De hecho, cuando se comunicó la cancelación, ya eran cientas las personas que estaban esperando para acceder al Principal.

El ayuntamiento ha insistido este viernes en que el concierto será reprogramado "a corto plazo" y en todos los casos pone a disposición del público la devolución de las localidades, en tanto se anuncie la nueva fecha de la cita que se está buscando con los promotores del concierto.