Crítica de Javier Losilla del concierto de Lee Fields: Un inmarcesible campo de soul

"Muchas canciones han dicho lo mismo antes / Pero esta, cariño, es para ti y para mí / Así que si te parece bien, la cantaré una vez más”. Lee Fields, ese prodigio de la música soul que a punto de cumplir 76 años canta y se mueve por el escenario casi como si tuviera la mitad de esa edad, despidió el viernes su concierto en la sala López (organizado por La lata de bombillas), antes de los bises, con la canción en la que aparece el texto que han leído al comienzo de esta crónica. Pertenece a la canción 'Forever' (del disco 'Sentimental Fool') una de las piezas que más brillaron el repertorio desplegado por Lee.

Originario de Carolina del Norte, Lee nació para el soul en 1969, año en el que registró su primer disco sencillo.Transitó con desparpajo la década de los 70, pero la música bailable le alejó de las salas de conciertos en los años 80 y centró sus esfuerzos en un negocio inmobiliario, en New Jersey. Los años 90 lo devolvieron al terreno de la música y gozó en Europa de cierto éxito, y ya con altibajos ha ido manteniendo su carrera hasta hoy. Lee es uno de los hermosos vencidos, y no por su parecido físico con James Brown (le apodaban JB), sino por tener que manejarse en los márgenes siendo un intérprete extraordinario. Ha cantado con los grandes, sí, y algunas de sus canciones se han podido escuchar en bandas sonoras de películas y series de televisión; pero su altura como creador no ha sobrepasado como merecía los muros levantados por las grandes corporaciones que marcaron el camino de la música negra.

Atrapó e interactuó

Pero ahí sigue. Dando lecciones a quien quiera aprender que el soul es algo más que cancioncillas lentas con arreglos pastel y el prefijo neo. Lee, con una pandilla de músicos más que solventes (The Expresions), todos ellos blancos, por cierto, que el viernes aportaron a las canciones sugerentes detalles, curiosas introducciones y la energía que Fields necesitaba para mostrar un programa rotundo, profundo y expansivo. Lee cantó, atrapó, interactuó y vaciló con el público (especialmente en 'Ladies', otra de las grandes interpretaciones de la noche). Además de las dos piezas mencionadas, composiciones como 'Time', 'Still Hanging On', 'Talk To Somebody', 'Never Be Another You' y 'Got To Get Thru', entre otras, conformaron un concierto que fue un excitante paseo por la edad dorada de esa música que es paradigma de expresividad. Sin nostalgias ni vainas, pues ya nos advirtió la cantante Alicia Keys que “el soul es inmortal”. Como Lee Fields, cabría decir.