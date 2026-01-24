Un 'funeral' para pasárselo "de muerte": Teatro Che y Moche celebra los 20 años del espectáculo en Zaragoza

Joaquín Murillo duda un poco, pero con la ayuda de Tereza Polyvka recuerdan la fecha, el 16 de mayo de 2006. Fue en Sabiñánigo. Allí nació 'El funeral', la producción de Teatro Che y Moche, que comenzó casi como un juego propuesta para el Parque de las marionetas que en las Fiestas del Pilar y que se ha convertido dos décadas después no solo en el más exitoso de la compañía sino en una de las producciones teatrales aragonesas más vistas de la historia. Y es que los datos no engañan, casi 2.000 funciones y alrededor de 500.000 espectadores. Pero las experiencias personales tampoco: «El récord creo que lo tiene una mujer que me contó que lo había visto siete veces, y en cada una veía cosas distintas», recuerda Polyvka, la directora musical del espectáculo.

A su lado, el director de 'El funeral', Joaquín Murillo, que recuerda aquellos orígenes: «Nos propusieron hacer algo que tuviera que ver con las ferias del siglo XIX, y se nos ocurrió crear una banda de zíngaros con la ayuda de Tereza, que nos aportó muchísima información sobre música eslava y del este», rememora antes de confesar: «Yo ya era un enamorado de la música zíngara, de Goran Bregovic, de las bandas de Kusturica, me gustaba mucho ese 'underground', ya tenía el veneno dentro...».

Dede ahí empezaron a trabajar 'El funeral', en el que un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, una sencilla trama que convertirá todo en un lío lleno de situaciones increíbles.

Un recorrido en muchos países

Una producción que, se dice pronto, ha conseguido hacer temporada en la Gran Vía madrileña, en Barcelona, ha estados en festivales importantes como los de Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev, México, Bolivia, e incluso ha tenido una larga gira por Inglaterra y ha llegado hasta Ucrania, de donde es originaria Tereza Polyvka. Todo desde Aragón.

'El funeral' celebra veinte años de trayectoria. / TEATRO CHE Y MOCHE

Y ahora, para celebrar estos 20 años de vida, la compañía decide celebrarlo en Zaragoza (donde nació el espectáculo), concretamente en el Teatro de las Esquinas, de momento con tres funciones ya anunciadas (el próximo martes 27 de enero, 24 de febrero y 17 de marzo) aunque con la intención de que se prorroguen hasta 11 en este 2026. Las entradas se pueden comprar en la web del Teatro de las Esquinaso en taquilla antes de cada representación.

«Es un espectáculo que ha roto con todos los formalismos y convenciones, que es lo que le ha hecho llegar hasta hoy y que se puede mantener, esperemos, otros diez años tranquilamente. Depende del público, que es el que nos ha traído hasta aquí», explican tanto Murillo como Polyvka, que crearon el espectáculo aún siguen disfrutando de él.

Un acto de irreverencia festiva

'El funeral', aunque su título pueda predecir lo contrario, es una gran fiesta con la irreverencia como seña de identidad: «Hablamos de la muerte, pero sobre todo para hacerlo de la vida. Recorremos la vida de nuestro abuelo, que está llena de peripecias, de ternura, de juergas, de música, de estudio, de trabajo, de familia, que eso es lo que es al final la vida, aunque, claro, acaba en la muerte. Y para celebrar esa vida, qué mejor que un funeral», expresan.

Ambos dejan claro que esto no es el final de 'El funeral' ni muchos menos sino una celebración, un homenaje por sus 20 años de vida con la intención de que el espectáculo vuelva a coger fuerza y labrar una gira exitosa: «Esperemos que las funciones del Teatro de las Esquinas se vayan llenando porque el boca a boca nunca nos ha fallado, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Portugal, ni en el resto de España. Esperemos que vuelva a ocurrir. Nosotros nos dedicamos al teatro, nos dedicamos al arte, la ilusión no la podemos perder nunca. La gente tiene que tener claro que es un espectáculo diferente cada vez y que está destinado a todo tipo de públicos. «Es un funeral para pasárselo de muerte», concluye Tereza Polyvka entre risas.