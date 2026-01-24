Historia de la música aragonesa: El rap que supera los 50 millones de visualizaciones en Youtube

Zaragoza siempre ha sido una ciudad estrechamente vinculada al rap, en buena medida, gracias a la existencia de la base militar estadounidense. Por ahí entraron un sinfín de sonidos casi desconocidos hasta entonces en España y eso hizo que se creara una cantera muy buena de hip hop tanto como de público como de chavales que querían reproducir aquello que les dejaba anonadados.

De hecho, el propio Sho-Hai, componente de Violadores del Verso, cuenta que él descubrió la música negra americana merced a un vecino americano que cuando regresó a su país tiró todos los vinilos en la basura. Ahí fue cómo descubrió un montón de sonidos nuevos. En esa incipiente escena fueron apareciendo los primeros artistas raperos. Y en esa conjunción de factores y amistades nació Violadores del Verso.

Del 'Genios' al 'Vicios y virtudes'

Ya con su álbum 'Genios' (del que se han cumplido hace poco 25 años) hicieron historia en el rap español y, desde ahí, el grupo formado por Kase.O, RdeRumba, Sho-Hai y Lírico, fue rompiendo muros en una España que todavía estaba muy anclada a una música más tradicional, no era el crisol musical que, en cierta medida, es hoy.

En el año 2001, publicaron su disco 'Vicios y virtudes', que incluía uno de los temas más icónicos de la banda, 'Vivir para contarlo', y, probablemente, uno de los más exitosos. Los números, si es que el éxito o la popularidad se puede medir en cierta medida con eso, lo avalan. El videoclip de 'Vivir para contarlo' ha superado ya la barrera de 52 millones de visualizaciones ya que suma 30 millones en el canal oficial de BOA, que fue la distribuidora entonces de aquel trabajo, a los que hay sumar los 22 millones que lo han visto a través del canal del director de aquel videoclip, Alberto Blanco. El videoclip fue rodado en los Monegros.

Para ver la proeza de esta cifra, basta con compararla con las que tienen otros artistas. Por poner un ejemplo, solo el vídeo de 'Entre dos tierras, de Héroes del silencio, entre los de la mítica banda, superan esa cifra, y ninguno de Amaral de sus canciones propias alcanza esa cifra (sí lo hace una versión que tiene el dúo con Chetes del tema 'Si tú no vuelves').

Es el más visto del canal de Boa Música Urbana donde también se puede comprobar que otros vídeoclips de Violadores del Verso como 'Vicios y virtudes' y 'A las cosas por su nombre' alcanzan los 15 millones de visualizaciones.