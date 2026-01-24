Los Premios de la Crítica en Aragón desvelan sus ganadores

El jurado de la segunda edición de los Premios de la Crítica en Aragón, auspiciados por la Plataforma de Poetas por Teruel, ha elegido como Mejor libro de poesía en Aragón publicado en 2025 el de Mariano Castro, su poemario 'El giro en la quietud' (Elefante) «por su compromiso infinito con la verdad y la pureza del lenguaje. Un libro de belleza incalculable».

Junto a él, el galardón de mejor libro de prosa en Aragón publicado en 2025 ha recaído en Octavio Gómez Milián por 'Interino' (Libros del gato negro), «una narración íntima y personal a la manera de unas memorias o falso diario. Un libro trabajado y contundente».

Por su parte, el Mejor libro de poesía en español publicado en 2025 ha recaído, exaequo para Vicente Muñoz Álvarez por 'Hombre de mimbre. Antología poética (1989-2025)' (Editorial Páramo); y en Laura Giordani por 'Micelio' (Ril Editores). «Se tratan de dos obras magnas, inteligentes y repletas de belleza y de dolor, y también de experiencias vitales. Dos estéticas diferentes que hacen grande la poesía».

Homenaje a Ángel Guinda

Por último, el de Mejor libro de prosa en español publicado en 2025 ha recaído en María Bastarós por 'Criatura' (Seix Barral), «un texto inteligente que lleva al lector a una profunda reflexión sobre lo que somos en una época líquida. Un libro brillante y ágil».

Además, este año, el jurado ha decidido, por unanimidad, entregar un premio honorífico a Ángel Guinda por sus libros póstumos publicados en 2025, 'Vida Ávida. Poesía reunida (1970-2022)' y 'El almendro amargo', ambos de Olifante. «Con este premio se quiere reconocer la labor poética y editorial del gran poeta aragonés por su incansable compromiso con la poesía y la vida».

El acto de entrega de los galardones se celebrará el 7 de marzo en el Museo de Teruel a las 11.30 horas, en el que se entregará a los premiados una obra escultórica.