El mejor 'beatbox' hace temblar Zaragoza desde lo más profundo: "Esto es arte puro y duro"

El Túnel del barrio Oliver se ha convertido, por tercer año consecutivo, en el núcleo del 'beatbox' nacional. La final de la XVI Spanish Beatbox Battle reúne a los treinta mejores 'beatboxers' del país, repartidos en las tres categorías del campeonato: Solo, 'Tag Team' o dúo y 'Loopstation'.

En sentido estricto, el 'beatbox' o 'human beatbox' es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo utilizando el aparato fonador. La realidad que se ha podido comprobar en el subsuelo de Zaragoza, es que las secuencias rítmicas pueden hacer temblar el suelo, tocan el pecho del público y atrapan.

De fondo un escenario, los tres miembros del jurado internacional -MaxO, Skiller y Pe4enkata, que llegan desde Bulgaria, Tioneb y River’, de Francia, y el holandés KBA-, un cronómetro para medir el tiempo de las actuaciones y un animador dispuesto a darlo todo y conseguir el máximo ruido de la concurrencia.

Además, la competición se ofrece por 'streaming' para todo el mundo.

Según Boris Bringas, director de Spanish Beatbox -asociación organizadora del evento-, las batallas de este estilo musical se diferencias de otras porque: «Nosotros hacemos música, nuestras batallas se enfocan simplemente en demostrar que tú puedes hacer mejor música y más difícil también que tu rival».

«Por un lado, valoramos la técnica y hay otra parte muy importante que es la puesta en escena; si no eres capaz de transmitir nada al público no tiene mucho sentido», ha explicado Bringas. Técnica, coherencia, estructura lógica y un sin fin de aptitudes son necesarias para merecer estar en ese escenario.

Por ello, este año se ha estrenado la figura del 'referee' o árbitro, que vela porque se cumpla la normativa del torneo, especialmente en la categoría de 'loopstation'. El elegido para la ocasión es Nils, el reconocido 'beatboxer' madrileño, que ya fue campeón de 'loopstation' del Spanish Beatbox Battle 2023.

El público sigue atento todas las actuaciones de la batalla / Pablo Ibáñez

Durante siete horas, desde las cuatro de la tarde, se suceden las actuaciones. Las batallas finales congregan a un flujo constante de aficionados. Daniel, ‘Nelo’, ha venido desde Barcelona con un grupo de amigos «para verlo», porque según este aficionado al loopstation: «Esto es arte puro y duro. Es música en crudo». Teo, de tan solo 13 años, ha elegido pasar su tarde de sábado en este espacio, también con amigos, y aunque reconoce que «no soy un friki», sí que le gusta este tipo de música y «lo que transmite». También Gabriel y Matías, que han acudido con sus padres, Roberto y Adeline, para conocer un estilo que les es prácticamente desconocido y dispuestos a «dejarse sorprender».

La final de Solo la ha cerrado Juano, que juega en casa y en el barrio, ya que es originario de este popular distrito zaragozano. No es el único que invita a su «Zaragoza” a unirse al coro, Sasu y Winax lo hacen también como pareja -Vodkarbonara- en la categoría de 'Tag Team'.

Muchas horas de música corporal, solo el o la 'beatboxer' con el micrófono, para componer una melodía, una base, una armonía e incluso una letra. «Es uno de los mejores momentos que ha habido en la historia», ha asegurado Boris Bringas respecto al estado del 'beatbox' español. Grandes campeones, entre los que se encuentra Juano y Gako, «dos chicos de Zaragoza de 16 y 17 años que fueron subcampeones del mundo en parejas».

«Es la única vía de llegar al campeonato europeo y mundial desde España», según ha resumido el organizador. Y estos, los mejores que competirán por ser campeones del mundo, se eligen en Zaragoza.