Los 'beatboxers' zaragozanos arrasan en la XVI Spanish Beatbox Battle

La jornada en el Túnel de Oliver fue larga. Pasada la medianoche se conoció a los ganadores de esta edición del Campeonato de España de Beatbox. Las tres categorías dejaron un poso inmejorable en Zaragoza, ya que en dos de ellas los triunfadores son talento local: Juano ganó la categoría de Solo y Vodkarbonara -Winax y Sasu- ganaron en 'Tag Team'.

La emoción fue la tónica de las más de siete horas que duró el campeonato. De entre los 30 mejores 'beatboxers' nacionales, esta última batalla seleccionó a los que optarán al título europeo y mundial. Si las secciones de solo y dúo estuvieron dominadas por los músicos de Zaragoza, la de 'Loopstation' fue para Cartoy.

Juano, fue subcampeón del mundo 2023 en dúo, junto a Gako, bajo el nombre de Choripán. Pese a su juventud, este artista tiene una larga lista de reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, al que ahora une este primer lugar en solitario.

Winax y Sasu, Vodkarbonara, reciben su diploma que acredita su primer puesto como dúo / Ayuntamiento de Zaragoza

El dúo Vodkarbonara está formado por Winax y Sasu. En sus redes sociales dejan claro cuál es su objetivo desde que se juntaron en 2025: "Hemos nacido con la intención de dar los mejores shows y competir al más alto nivel". Y de momento, lo están consiguiendo.

La modalidad de 'Loopstation' la ganó el cordobés Cartoy. Este experto 'beatboxer' cuenta con varios campeonatos de España en las distintas categorías y en esta edición ha triunfado grabando y manejando sus bases en directo para conseguir la composición ganadora.

Este año 2026, la programación municipal ha vuelto a apostar por esta modalidad musical y ya es la tercera final anual que se celebra en la capital aragonesa. De esta forma, Zaragoza se convierte en el epicentro de esta técnica a nivel nacional, apostando por el crecimiento de un circuito competitivo con estándares internacionales.

Durante este campeonato, se ha estrenado la figura del 'referee' o árbitro para asegurar la igualdad y el buen desarrollo de la competición, especialmente en la categoría de 'Loopstation'.

Una de las fortalezas de esta edición ha sido la composición del jurado, formado por seis campeones del mundo procedentes de tres países europeos: MaxO, Skiller y Pe4enkata, que llegan desde Bulgaria, Tioneb y River', de Francia, y el holandés KBA. Todos ellos cuentan con una trayectoria internacional y un alto nivel de reconocimiento dentro de la comunidad.