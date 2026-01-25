La crítica de Javier Losilla del concierto de Kiko Veneno: El veneno venenoso del rock de Kiko

Llegó Kiko Veneno, no en un mercedes blanco a la feria del ganado, sino al Teatro Principal. Y triunfó como triunfan los clásicos, coronado por una elocuente salva de aplausos. El propio Kiko lo canta en una de sus canciones más recientes: “Yo primero fui canábico /más tarde llegué a mecánico / al final fui dinámico / y ahora soy un clásico”. Y claro, como buen clásico puede permitirse revisiones, recreaciones y piezas de nueva planta que nos recuerdan al Veneno más venenoso; más rockero, o sea, con todas las salvedades que se quieran poner, y con un grupo excelente, a la medida de lo que ahora quiere contar; o mejor: a la medida de cómo quiere contar lo nuevo y lo viejo; lo canábico, lo mecánico, lo dinámico y lo clásico.

Dos horas nos tuvo en vilo de canción el sábado, un Kiko Veneno cuyo clasicismo consiste en no estarse quieto; en no vivir de rentas, aunque no pueda evitar volver a ese grupo de canciones convertidas en himnos, que el público le solicita constantemente. Pero Kiko es un zorro plateado con la suficiente habilidad para dar al respetable lo que pide pero de la forma en la que él quiere darlo. No sé si me explico. De entrada, para evitar que nada más comenzar la velada la cosa se convierta en una vieja emisión de radio de discos dedicados, suelta de un tirón las siete canciones nuevas que va rodando por ahí. Luego, ya vendrá lo que tenga que venir.

Lo avisó: de momento, lo nuevo. 'Guitarrita'; 'No me encontraba bien'; 'Soy un clásico', con destellos de suave rap; 'Helicrisum'; 'Olivia', con delicadas programaciones y un inconfundible aire dylaniano; 'Precisamente' y 'Puentes romanos'. Lo nuevo sonó rotundo y con ese espíritu de de rock que Kiko cultivó en sus primeros tiempos. Y Dylan, decía: no es casual que Kiko adaptara a su estilo 'Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again', del viejo Bob, pues se puede afirmar que él es un dylaniano pasado por el sur de las españas. Las influencias más claras del bardo de Minnesota volvieron a aparecer más tarde en 'Traspaso', una vieja composición armada con una vibrante mezcla de blues y rock andaluz. Mas, no adelantemos acontecimientos.

Tras las novedades, un breve respiro en solitario y en acústico para ofertar 'Me siento en la cama' y 'Malospelos'. Y desde ahí hasta el final, un colocón de canciones añejas, con la banda a todo trapo, convenientemente arregladas para ajustarlas a esa atmósfera que Kiko quiere crear ahora en sus actuaciones. 'San José de Arimatea', la excelentemente interpretada 'Te echo de menos', la mencionada 'Traspaso', 'Seré mecánico por ti' (con guiños a Radio Futura), 'Superhéroes de barrio', 'Bilongus', una arrebatadora 'Dice la gente', 'Está muy bien eso del cariño' y la muy demandada 'Joselito'.

Pero el adiós tuvo que esperar, porque quedaban los bises, solicitados con verdadero entusiasmo por el público. 'En un mercedes blanco', con inicio de cante flamenco por parte de uno de los músicos, y 'Volando voy' fue la propina de un concierto suculento que nos mostró al Veneno más venenoso; ese que pasará a la historia como un clásico que nunca se durmió en los laureles. Ni en los conciertos.